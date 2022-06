De acordo com o governador de Lugansk, os russos controlam "mais de 70%" da cidade.

Guerra na Ucrânia

Exército ucraniano diz ter sido expulso do centro de Severodonetsk

AFP As tropas russas expulsaram o exército ucraniano do centro de Severodonetsk, uma cidade-chave do leste da Ucrânia que os dois exércitos disputam há semanas, disse o estado-maior ucraniano esta segunda-feira.

"Com o apoio de artilharia, o inimigo levou a cabo um assalto a Severodonetsk, conseguiu um sucesso parcial e empurrou as nossas unidades para fora do centro da cidade. As hostilidades continuam", disse o exército na sua atualização matinal no Facebook.

Sergei Gaidai, governador da região de Lugansk - da qual Severodonetsk é o centro administrativo da parte controlada pelas autoridades ucranianas - confirmou que as forças ucranianas tinham sido afastadas do centro da cidade.

De acordo com o responsável, os russos controlam "mais de 70%" da cidade.

"Os combates de rua continuam (...) os russos continuam a destruir a cidade", escreveu no Facebook na manhã desta segunda-feira, publicando fotos de edifícios em ruínas ou em chamas.

Por seu turno, os separatistas pró-russos que lutavam ao lado das forças russas disseram que as últimas divisões ucranianas restantes em Severodonetsk estavam agora "bloqueadas" após terem "explodido" a última ponte para a cidade vizinha de Lyssychansk.

Ucrânia tenta negociar corredor humanitário

"As restantes divisões ucranianas (em Severodonetsk) vão ficar ali para sempre. Eles têm duas opções (...), render-se ou morrer", disse o porta-voz dos separatistas Eduard Basurin.

O governador da região de Lugansk, no entanto, negou qualquer bloqueio.

De acordo com Sergei Gaidai, os bombardeamentos russos visaram claramente a fábrica química Azot, onde cerca de 500 civis, incluindo 40 crianças, estão a abrigar-se, e atingiram as estações de tratamento de águas da cidade.

"Estamos a tentar negociar um corredor humanitário" para os civis de Azot, mas "de momento sem sucesso", disse numa entrevista televisiva publicada na sua conta do Telegram.

Na cidade vizinha de Lyssychansk, três civis, incluindo um rapaz de seis anos, morreram em bombardeamentos nas últimas 24 horas, acrescentou.

Sergei Gaidai mencionou também 50 "traidores", acusados pelos serviços especiais ucranianos de transmitir informações aos russos através da Internet a partir de centros de ajuda humanitária ucranianos.

Kramatorsk poderá ser próximo alvo

A região industrial e essencialmente russófona do Donbass, onde Moscovo está atualmente a concentrar a sua ofensiva, tem mantido fortes laços económicos e culturais com a Rússia desde a queda da URSS e a independência da Ucrânia.

A área tem sido parcialmente controlada por separatistas pró-russos apoiados por Moscovo desde 2014, após a anexação da Crimeia.

Tomar Severodonetsk abriria o caminho para outra grande cidade de Donbass, Kramatorsk, um passo importante para Moscovo na conquista de toda a região fronteiriça com a Rússia.

Kiev sublinha que as forças russas têm uma clara superioridade de artilharia. Esta segunda-feira, um oficial ucraniano detalhou as necessidades de armamento da Ucrânia: "1.000 obuses de 155mm, 300 sistemas de lançamento de mísseis múltiplos, 500 tanques, 2.000 veículos blindados, 1.000 drones", escreveu Mikhailo Podoliak, conselheiro da presidência ucraniana, no Twitter.

O responsável manifestou a esperança de que os ministros da Defesa do "grupo de contacto" sobre a Ucrânia, que deverá reunir-se a 15 de junho em Bruxelas com o Secretário de Defesa dos EUA, tome "uma decisão" sobre o assunto.

