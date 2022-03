O exército russo retomou a “ofensiva” após o adiamento da retirada de civis de duas cidades cercadas no sudeste da Ucrânia, uma delas Mariupol.

Guerra na Ucrânia

Exército russo retoma ofensiva contra cidades no sudeste, entre elas Mariupol

Lusa O exército russo retomou a “ofensiva” após o adiamento da retirada de civis de duas cidades cercadas no sudeste da Ucrânia, uma delas Mariupol, disse este sábado o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konachenkov.

“Devido à relutância da parte ucraniana de influenciar os nacionalistas ou de prolongar o ‘cessar-fogo’, as operações ofensivas recomeçaram após as 18h, hora de Moscovo” (16h no Luxemburgo), disse numa mensagem em vídeo.



Retirada de cidadãos de Mariupol adiada por violações do cessar-fogo A retirada dos habitantes de Mariupol, porto estratégico ucraniano cercado por forças russas que conseguiu um cessar-fogo para a abertura de corredores humanitários, foi adiada devido a várias violações russas da trégua, acusou hoje a câmara local.

A prevista abertura, hoje, de corredores humanitários em Mariupol e Volnovaja, para retirar a população civil, anunciada pela Rússia, foi suspensa, com ambas as partes a culparem-se.

A Rússia acusou os batalhões nacionalistas ucranianos de impedir a evacuação das cidades e disse que, das 215 mil pessoas esperadas, nenhuma chegou aos corredores humanitários.

As autoridades ucranianas disseram que as operações militares russas impediram a saída dos civis.

