O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou o leste do país no domingo pela primeira vez desde a invasão russa, enquanto as forças de Moscovo apertavam o seu controlo sobre as principais cidades da região de Donbass.

Guerra na Ucrânia

Exército russo continua ataques no Donbass

Em imagens publicadas na Internet pela presidência ucraniana, o Presidente Zelensky, usando um colete à prova de bala e rodeado por soldados armados, pode ser visto a visitar os escombros de edifícios destruídos em Kharkiv e arredores, a segunda maior cidade do país.

"2.229 casas destruídas em Kharkiv e na região. Restauraremos, reconstruiremos e traremos vida de volta. Em Kharkiv e em todas as outras cidades e aldeias onde o mal veio", disse Zelensky no Telegram.

Zelensky visitou região de Kharkiv onde há 2.229 casas destruídas pelo exército russo O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou este domingo a região de Kharkiv, onde se contabilizam 2.229 casas destruídas pelo exército russo, e defendeu que a recuperação dos efeitos da guerra é também uma oportunidade para modernizar o país e as cidades.

Entretanto, as forças russas, que se retiraram da região de Kharkiv e foram redistribuídas para o sul, avançaram para as principais vilas de Severodonetsk, que tem sido incessantemente atacada, e Lyssychansk, a sua cidade gémea, no Donbass.

A situação em Lyssychansk "piorou muito", disse este domingo Sergei Gaidai, governador da região de Lugansk, que juntamente com Donetsk forma o Donbass.

"Uma bomba russa caiu num edifício de apartamentos, uma rapariga morreu no local e quatro pessoas foram hospitalizadas", revelou.

Macron e Scholz pedem a Putin libertação de 2.500 militares de Azovstal O presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, pediram este sábado ao presidente russo Vladimir Putin para libertar 2.500 combatentes ucranianos que estavam na fábrica de aço Azovstal, em Mariupol, e foram feitos prisioneiros pelos russos.

Em Severodonetsk, "o inimigo realizou operações de assalto", de acordo com um relatório do quartel-general do exército ucraniano. Segundo o governador Gaidai, o ataque continua na cidade com combates de rua.

Mais de três meses após o início da guerra lançada por Moscovo a 24 de fevereiro, o Presidente francês Emmanuel Macron e o Chanceler alemão Olaf Scholz apelaram ao Presidente russo Vladimir Putin numa conversa telefónica no sábado para iniciar "negociações diretas sérias" com o seu homólogo ucraniano.

Putin disse que a Rússia continuava "aberta ao reatamento do diálogo" com Kiev para resolver o conflito.

