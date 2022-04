O ataque de mísseis na manhã de hoje a uma refinaria em Odessa não causou vítimas, até ao momento, disse, por seu lado, o coronel Vladislav Nazarov, do Comando de Operações Sul do Exército da Ucrânia.

Guerra na Ucrânia

Exército russo assume ataque à refinaria em Odessa

Lusa O ataque de mísseis na manhã de hoje a uma refinaria em Odessa não causou vítimas, até ao momento, disse, por seu lado, o coronel Vladislav Nazarov, do Comando de Operações Sul do Exército da Ucrânia.

O Exército russo assumiu o ataque realizado hoje a uma refinaria na região de Odessa, que supostamente abastecia as tropas ucranianas em Mikolaiv, declarou o Ministério da Defesa russo.

"Esta manhã, uma refinaria e três depósitos de combustível na região de Odessa, que abasteciam as tropas ucranianas na direção de Mikolaiv, foram destruídos por mísseis navais e terrestres de alta precisão", disse o porta-voz da entidade militar, Igor Konashenkov.

O porta-voz russo acrescentou que a defesa aérea das Forças Aeroespaciais Russas derrubou dois ‘drones’ ucranianos em Kudriashkova (região de Lugansk) e Shurovka (região de Kharkiv), no leste da Ucrânia.

De acordo com o porta-voz russo, as tropas mantiveram a pressão aérea sobre o exército ucraniano e destruíram 51 alvos militares do ar: quatro postos de comando, dois sistemas de mísseis antiaéreos Osa-AKM, quatro arsenais e 32 postos fortificados.

Segundo Konashenkov, desde o início da chamada "operação militar especial" na Ucrânia, o Exército russo destruiu 125 aviões e 88 helicópteros, 383 drones, 221 sistemas de mísseis antiaéreos, 1.903 tanques e veículos blindados, 805 peças de artilharia e morteiros, além de 1.781 veículos militares.

Fortes explosões registadas em refinaria de Odessa A cidade de Odessa é de importância estratégica, uma vez que tem o maior porto do país e dá acesso ao Mar Negro.

O ataque de mísseis na manhã de hoje a uma refinaria em Odessa não causou vítimas, até ao momento, disse, por seu lado, o coronel Vladislav Nazarov, do Comando de Operações Sul do Exército da Ucrânia.

Num vídeo transmitido pelo canal oficial da rede social Telegram da Câmara Municipal de Odessa, Nazarov indicou que o ataque ocorreu contra uma "infraestrutura crítica" da cidade.

Vários mísseis atingiram às 06h, hora local, a refinaria na cidade ucraniana de Odessa, cujos tanques de combustível ficaram em chamas.

Segundo a agência de notícias Efe, os mísseis atingiram esta infraestrutura localizada no norte desta cidade estratégica nas margens do Mar Negro e junto ao seu porto, onde chega um oleoduto da Rússia.

As explosões (pelo menos seis de intensidade diferente) foram sentidas a quilómetros do local e três colunas de fumaça negra subiram do complexo da refinaria, visíveis de toda a cidade.

Rússia acusa Ucrânia de ataque a depósito em território russo O Kremlin já veio declarar que o alegado ataque realizado por helicópteros ucranianos contra um depósito de combustível em território russo vai dificultara negociações. Ucrânia nega autoria do ataque.

O coronel Nazarov explicou que os bombeiros estão no local a tentar controlar as chamas em vários tanques de combustível onde, por vezes, ocorrem explosões quando o seu conteúdo incendeia.

Esta manhã, os alarmes antiaéreos soaram em Odessa em três ocasiões, uma delas coincidindo com o ataque à refinaria.

Acordos firmados em Istambul cumpridos lentamente, dizem russos

Também o chefe do grupo de negociações russo afirmou, este domingo, que a Ucrânia está a cumprir lentamente os acordos já alcançados entre as duas nações em Istambul, mas elogiou uma postura “mais realista” de Kiev face à ideia de estado neutro.

Os serviços militares e diplomáticos ucranianos “avançam com um grande atraso, até mesmo no cumprimento dos acordos já alcançados a nível político”, disse o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, citado pela agência russa Interfax.

Encontro entre Putin e Zelensky para breve? Delegações dos dois países admitem que sim A Ucrânia concorda com estatuto de neutralidade e a Rússia admite reduzir a força militar no país.

“Relativamente aos preparativos para a redação de um acordo para uma cimeira [entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o da Ucrânia, Volodymyr Zelensky], lamentavelmente, não partilho do otimismo de [David] Arakhamia [negociador ucraniano]. No entanto, temos muito trabalho pela frente”, acrescentou.

Na mesma nota da agência Interfax, Medinsky notou que Kiev adotou “uma abordagem mais realista em questões relacionadas com a neutralidade e a desnuclearização da Ucrânia”, apesar de constatar que um projeto de acordo ainda não é possível entre os dois países.

No sábado, o chefe do grupo ucraniano, Davyd Arakhamia, referiu que a Rússia aceitou oralmente todas as posições ucranianas, com exceção da Crimeia, península ocupada ilegalmente por Moscovo desde 2014.

“Na realidade, todos os acordos obtidos em Istambul nada mais são do que aquilo que Rússia tem exigido desde 2014”, notou Medinsky, apontando para questões como a neutralidade ucraniana, a proibição de bases militares estrangeiras e a presença de tropas estrangeiras ou qualquer tipo de sistemas de mísseis.

Corpos de 20 homens encontrados alinhados em rua nos arredores de Kiev Segundo a ONU, a ofensiva militar russa na Ucrânia já matou pelo menos 1.325 civis, mas os números deverão ser superiores, de acordo com o organismo.

Kiev propõe a neutralidade da Ucrânia e a renúncia à adesão à NATO, desde que a sua segurança seja garantida por vários países, tendo proposto ainda um período de negociações para resolver o estatuto da região do Donbass e da Crimeia.

Moscovo prometeu, como garantia de boa-fé, reduzir as operações militares nos arredores de Kiev e de Cherniguiv, dando a entender que pretende fortalecer a ofensiva no leste da Ucrânia, para assumir o controlo de todo o Donbass.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.325 civis, incluindo 120 crianças, e feriu 2.017, entre os quais 168 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

