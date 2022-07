Shinzo Abe foi primeiro-ministro do Japão em 2006 durante um ano e entre 2012 a 2020.

Ex-primeiro ministro japonês sem sinais de vida após ter sido baleado

(Notícia atualizada às 9h21 com reações de vários governos.)

O antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi alvo esta sexta-feira de um ataque durante um comício na cidade de Nara, e não apresenta sinais de vida, de acordo com a emissora pública nipónica NHK, que cita fonte dos bombeiros locais.

Shinzo Abe participava num comício eleitoral do Partido Liberal Democrático (PLD) para as eleições parlamentares de 10 de julho, quando foram ouvidos tiros, disse a emissora estatal NHK e a agência noticiosa Kyodo.

Abe, de 67 anos, foi transportado de ambulância para um hospital perto da estação Kintetsu Yamato-Saidaiji, acrescentou o jornal Yomiuri Shimbun. Um repórter desta publicação diária disse que, após ouvir o som de um disparo, o ex-primeiro-ministro caiu no chão inconsciente.

A emissora NHK relatou que quando Shinzo Abe foi transportado para o hospital, aparentava estar em paragem cardiorrespiratória - um termo utilizado no Japão para indicar a ausência de sinais de vida, notou a AFP.

Vários meios de comunicação social relataram que Abe terá sido alvejado pelas costas.

A NHK relatou ainda que um homem de cerca de 40 anos foi detido e apreendida uma arma de fogo, mas não divulgou detalhes sobre o alegado suspeito.

Shinzo Abe esteve em funções como primeiro-ministro do Japão em 2006 durante um ano e novamente de 2012 a 2020.

Governos de todo o mundo condenam ataque

O Governo japonês condenou o ataque ao antigo primeiro-ministro e disse que ainda está a recolher informações sobre o seu estado de saúde. "Esta barbárie não pode ser tolerada, independentemente da razão da pessoa, por isso condenamo-la fortemente e faremos o nosso melhor para ajudar", disse o porta-voz do Governo nipónico, Hirokazu Matsuno.

Também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou-se "chocado e entristecido com o ataque cobarde".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse estar "triste e consternado" com o ataque "desprezível", também numa publicação na rede social Twitter.

"Profundamente perturbado pelo ataque ao meu querido amigo Abe", reagiu o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, igualmente no Twitter. "Os nossos pensamentos e orações estão com ele, com a sua família e o povo japonês", acrescentou.

Também os governos de França, Alemanha e Espanha condenaram o ato. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse estar profundamente chocado com o "ataque odioso" contra o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, uma reação idêntica à de Espanha, Alemanha e da Nato.



"A França está com o povo japonês", acrescentou Macron num texto divulgado na rede social Twitter e endereçando apoio aos familiares e amigos do ex-primeiro-ministro conservador japonês.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, expressou "choque" pelo atentado a tiro contra o antigo primeiro-ministro japonês hoje, na cidade de Nara.

"Estou chocada com a notícia do ataque contra Shinzo Abe. Os nossos pensamentos estão com ele (Shinzo Abe) e com a família", disse a chefe da diplomacia de Berlim numa mensagem difundida pela rede social Twitter.

Baerbock participa na reunião do G20 que decorre em Bali, Indonésia.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, numa mensagem transmitida pelas redes sociais, expressou "comoção" em relação ao atentado que considerou "cobarde".

Da mesma forma, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Nato, diz-se "profundamente" chocado com o "odioso" atentado contra Abe.

