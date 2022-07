Jorge Carlos Fonseca informou que em breve regressará a Luanda para dirigir uma missão de observação das quintas eleições gerais em Angola.

Eleições Angola

Ex-Presidente de Cabo Verde vai dirigir missão de observação da CPLP

Lusa Jorge Carlos Fonseca informou que em breve regressará a Luanda para dirigir uma missão de observação das quintas eleições gerais em Angola.

O antigo Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai liderar a missão da observação da CPLP às eleições gerais angolanas, anunciou esta terça-feira o ex-chefe de Estado, após ter sido recebido pelo Presidente angolano, João Lourenço, em Luanda.

Em declarações à imprensa no final da audiência, Jorge Carlos Fonseca disse que abordou, com João Lourenço, questões ligadas à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e adiantou que a visita a Angola visa também encontros com a comunidade cabo-verdiana no país.

Jorge Carlos Fonseca informou que em breve regressará a Luanda para dirigir uma missão da CPLP de observação das quintas eleições gerais que Angola realiza no dia 24 de agosto próximo.

Angola detém atualmente a presidência da CPLP, organização lusófona que, até 2021, foi presidida por dois anos por Cabo Verde.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.