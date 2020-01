Cerimónias fúnebres do jovem que morreu na sequência de uma agressão em Bragança realizaram-se este sábado na cidade dos Mosteiros, Ilha do Fogo.

Ex-PM de Cabo Verde "emocionado" com funeral de Giovani Rodrigues

Ana TOMÁS Cerimónias fúnebres do jovem que morreu na sequência de uma agressão em Bragança realizaram-se este sábado na cidade dos Mosteiros, Ilha do Fogo.

O funeral de Giovani Rodrigues, o jovem cabo-verdiano, de 21 anos, que morreu na sequência de uma agressão em Bragança, realizou-se ontem na cidade dos Mosteiros, Ilha do Fogo, onde centenas de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre.

As imagens deixaram "emocionado" o antigo primeiro-ministro de Cabo-Verde, José Maria Pereira Neves, que, numa mensagem publicada este domingo, na sua página de Facebook, descreveu o momento como "sublime", destacando a participação do cardeal.

"Muito significativa a presença do Cardeal Dom Arlindo Furtado, que se deslocou propositadamente para o efeito, na verdade um traço de união da comunidade nacional", começou por dizer José Maria Pereira Neves, que foi professor de Joaquim Rodrigues, pai do jovem.

O ex-governante enalteceu o sentimento de união coletiva que a morte de Giovani motivou no arquipélago e nas comunidades emigrantes, espalhadas um pouco por todo o mundo, e que se traduziu em manifestações e vigílias em vários países, incluindo o Luxemburgo.

" Giovani, um mártir, fez despertar a Nação Global. Por todo o mundo os caboverdianos levantaram bem alto a bandeira da Pátria, desfraldaram os gritos de indignação e de justiça. De indignação pela forma brutal como foi morto, na flor da idade; de justiça, para que os autores de tão infausto ato sejam responsabilizados, para que tal ato de intolerância e de violência nunca mais se repita."

Das redes sociais às autoridades de Cabo Verde, o ex-governante considerou que todos "apoiaram" o caso, que o país "está de parabéns" nessa manifestação de unidade e que os cabo-verdianos "manifestaram a sua opção pela paz, pela amizade, pela solidariedade".



Giovani Rodrigues morreu a 31 de dezembro no Porto, na sequência de uma agressão ocorrida 10 dias antes, em Bragança.

A 21 de dezembro de 2019, o jovem, que era estudante do Instituto Politécnico daquela cidade transmontana, foi agredido por vários homens à saída de uma discoteca da cidade.

Transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, acabou por morrer ao fim de 10 dias de internamento.

As autoridades portuguesas identificaram cinco suspeitos na passada sexta-feira, 17 de janeiro, que vão aguardar julgamento em prisão preventiva, indiciados pelos crimes de homicídio qualificado e três tentativas de homicídio.

A hipótese de o crime ter sido motivado por ódio racial foi descartada pelas investigações.

Na sua mensagem o ex-primeiro ministro de Cabo Verde deixa ainda elogios à atuação das autoridades portuguesas neste caso.

"Houve o clamor de uma nação inteira e, conseguintemente, agiram com tremenda responsabilidade. As declarações do Diretor da Polícia Judiciária de Portugal, em jeito de resposta e de prestação de contas, foram elevadas, respeitosas e adequadas para as circunstâncias", afirmou ainda.



