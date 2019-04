O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido manifestou "preocupação" esta segunda-feira com o caso da cidadã britânica detida no Dubai, acusada de difamação pela internet.

Ex-mulher de português detida no Dubai por insultar viúva no Facebook

A britânica Laleh Shahravesh, ex-mulher de um português falecido em março, foi detida no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, por ter chamado "cavalo" à nova mulher do homem, na rede social Facebook.

A mulher, de 55 anos, foi detida em 10 de março, altura em que viajou para aquele país para assistir ao funeral do ex-marido, um português chamado Pedro Manuel Fialho Correia dos Santos, com quem esteve casada 18 anos e de quem teve uma filha, Paris, de 14 anos.

De acordo com a organização "Detained in Dubai", que combate as injustiças do sistema judicial dos Emirados Árabes Unidos e tem estado a prestar apoio à inglesa, o casal viveu oito meses no Dubai, até a britânica ter regressado ao Reino Unido com a filha de ambos.



Os comentários no Facebook, esses, foram feitos em 2016, quando a inglesa recebeu os papéis do divórcio e descobriu no Facebook uma foto com a nova mulher do português, uma cidadã tunisina. "Deixaste-me por esse cavalo. Casaste-te com um cavalo, idiota", escreveu Laleh no mural do ex-marido.



Nos Emirados Árabes Unidos, o comentário é considerado difamação pela internet, um crime punido com dois anos de prisão e uma multa até 58 mil euros. Apesar de os comentários terem sido escritos em Londres, a nova mulher do português denunciou o caso à Polícia no Dubai, onde vive. O país tem limites estritos sobre o que pode ou não ser publicado online.



A filha da detida enviou esta segunda-feira uma carta ao primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid Al Maktum, implorando-lhe que devolva o passaporte confiscado à mãe e a deixe regressar a casa. A também filha do português falecido relatou na carta a forma como ambas foram detidas, quando chegaram ao aeroporto internacional do Dubai para assistir ao funeral do pai, falecido em 3 de março, com 51 anos, de ataque cardíaco.



Segundo a menor, a mãe terá sido obrigada a assinar um documento que não entendia, pressionada pelos gritos da Polícia.

À margem da reunião dos chefes da diplomacia europeia esta segunda-feira, no Luxemburgo, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Jeremy Hunt, manifestou a "preocupação" do Governo com o caso. "Os nossos diplomatas nos Emirados Árabes Unidos têm uma grande experiência em lidar com este tipo de casos", afirmou, sublinhando que a britânica detida "está a receber o melhor apoio possível".



