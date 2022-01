A escritora Amélie de Bourbon-Parme confirmou que os irmãos não tinham sido imunizados contra a covid-19, mas que não eram anti-vacinas.

Ex-mulher de Igor Bogdanoff reage à morte dos gémeos. "Pensávamos que nada lhes poderia acontecer"

Amélie de Bourbon-Parme, ex-mulher de Igor Bogdanoff, deu uma entrevista à TV BFM, onde confirmou que os gémeos não tinham recebido a vacina contra a covid-19 - morreram com dias de intervalo devido à infeção - mas que a recusa do imunizante não estava relacionada com questões políticas. "Foi uma razão muito pessoal, que estava ligada à fobia que ambos tinham de médicos e de drogas", revelou a escritora.

Segundo Amélie de Bourbon-Parme, os dois irmãos tinham sido hospitalizados "por volta do dia 15 de dezembro", e a família nunca imaginou este desfecho. "Não podíamos acreditar. Seres tão únicos, tão atemporais ... Pensávamos que nada lhes poderia acontecer", disse a ex-mulher de Igor.

“Igor sobreviveu ao irmão por alguns dias, o que nos parecia impensável, porque estavam tão intimamente ligados. Não podíamos imaginá-los um sem o outro. E ao mesmo tempo, queríamos acreditar que viveriam", acrescentou.

Para Amélie de Bourbon-Parme, os gémeos "não poderiam ficar separados por muito tempo" e há um elemento do "destino" na sua partida.

Igor não soube que o irmão, Grichka, tinha morrido, segundo a escritora. “Ele já estava nesse coma artificial em que os médicos o colocaram”, explicou. No entanto, Amélie acredita que Igor tenha sentido algo: "Estou convencida (...) que talvez ele tenha sentido [a morte do irmão gémeo]".

Igor Bogdanoff morreu na segunda-feira, 3 de janeiro, menos de uma semana depois da morte do irmão gémeo Grichka, ambos infetados por covid-19. Os dois irmãos, de 72 anos, não estavam vacinados contra a doença.

“Em paz e amor, rodeado dos seus filhos e da família, Igor Bogdanoff partiu para a luz esta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022”, escreveu a família, numa mensagem enviada através do agente dos dois irmãos, estrelas de televisão em França nos anos 1980.

Tal como acontecera com Grichka, a família não quis revelar a causa da morte de Igor Bogdanoff, ocorrida na tarde de segunda-feira num hospital de Paris. O irmão gémeo morreu no passado dia 28 de dezembro, após vários dias de hospitalização e de um coma.





