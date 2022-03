Anastasiia Lenna publicou na sua conta do Instagram duas fotografias em que aparecia com uma farda militar e a segurar numa arma. Mas não está a lutar na guerra, esclareceu nas redes sociais.

Ex-Miss Ucrânia publicou foto com arma mas só queria "inspirar" as pessoas

Tiago RODRIGUES Anastasiia Lenna, ex-Miss Ucrânia de 2015, publicou na sua conta do Instagram duas fotografias em que aparecia com uma farda militar e a segurar numa arma, no dia 22 de fevereiro. A modelo deu a entender que estaria "a lutar contra a invasão russa" e afirmou que "qualquer pessoa que cruzasse a fronteira seria morta". Mas afinal não era bem assim.

"Qualquer um que atravesse a fronteira ucraniana com a intenção de a invadir será morto", escreveu Anastasiia, de 31 anos, numa storie no Instagram, no domingo.



A ex-Miss Ucrânia terá apelado aos ucranianos que retirassem os sinais rodoviários informativos para dificultar a orientação das tropas russas e terá pedido ajuda aos seus seguidores para se "juntarem à luta".

No entanto, nem tudo é o que parece. Na segunda-feira, a modelo fez uma nova publicação no Instagram e partilhou um vídeo da resistência ucraniana, esclarecendo que não está a lutar na guerra.

"Não sou uma militar, sou só uma mulher, apenas uma pessoa normal. Apenas uma pessoa, como todas as pessoas do meu país. Sou uma praticante de airsoft [jogo de simulação de combate com armas de pressão de ar] há anos", explicou a ucraniana, afirmando que todas as fotos do seu perfil servem para "inspirar as pessoas".

As armas que Anastasiia exibiu nas fotos são réplicas, que disparam bolas de plástico em vez de munições reais.

A modelo disse ainda que não quer fazer nenhum tipo de propaganda, mas apenas "mostrar que as mulheres da Ucrânia são fortes, confiantes e poderosas".



"Agradeço toda a atenção e apoio ao meu país, a todas as pessoas na Ucrânia que lutam todos os dias contra a agressão russa. Vamos ganhar!", afirmou Anastasiia.

"Eu nasci e vivo em Kiev. Esta é a minha cidade. A Ucrânia é o meu país. A 24 de fevereiro, a Federação da Rússia pisou as nossas terras e começou a matar pessoas civis, mulheres, crianças. O povo ucraniano não tem culpa. Nenhum de nós tem qualquer tipo de culpa. Estamos nas nossas terras!", protestou.

A modelo apelou a "todas as pessoas do mundo" para pararem a guerra na Uncrânia. "Nenhum povo deve morrer! Podemos acabar com tudo isto juntos. Partilhar informação sobre a situação. Peçam à NATO para fechar o céu! Ajudem o povo ucraniano a parar a agressão russa".

