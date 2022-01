O corpo da ex-miss e advogada foi encontrada na rua perto do perto onde vivia. Tinha 30 anos.

Óbito

Ex-Miss dos EUA morre ao saltar de um prédio em Nova Iorque

A ex-Miss EUA, Cheslie Kryst, morreu na manhã de domingo, depois de saltar de um prédio em Manhattan, avançou a polícia da cidade de Nova Iorque. O corpo da mulher de 30 anos foi encontrado na rua.

A família confirmou a morte em comunicado citado pela CNN. "Devastados e com grande tristeza, partilhamos a morte da nossa amada Cheslie. A sua grande luz inspirou outras pessoas ao redor do mundo com a sua beleza e força. Ela cuidou, ela amou, ela riu e ela brilhou".

"Cheslie incorporou o amor e serviu outros, fosse através do seu trabalho como advogada a lutar pela justiça social, fosse como Miss EUA ou como apresentadora do Extra. Mas o mais importante, como filha, irmã, amiga, mentora e colega – sabemos que a sua influência continuará viva", lê-se ainda.

Na Carolina do Norte, Kryst, que foi coroada Miss EUA em 2019, era advogada e procurou ajudar a reformar o sistema judicial dos Estados Unidos. Dedicou-se, sobretudo, a ajudar de forma gratuita (pro bono) reclusos que foram julgados injustamente, conseguindo penas reduzidas.

Foi também correspondente do canal de notícias de entretenimento Extra TV, que emitiu um comunicado. "Os nossos corações estão partidos. Cheslie não foi apenas uma parte vital do nosso programa. Ela era uma parte amada da família Extra e tocou toda a equipa. As nossas mais profundas condolências a toda a família e amigos".

Também tinha um blog de moda, intitulado White Collar Glam, e foi voluntária na Dress for Success.

