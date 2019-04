Ex-ministro de Chávez foi aliciado pela polícia espanhola para acusar Podemos

Rafael Isea, o dissidente venezuelano que foi ex-ministro das Finanças do governo liderado por Hugo Chávez, em 2008, reconheceu numa entrevista ao canal televisivo espanhol La Sexta que, na Primavera de 2016, viajou a Nova Iorque para se encontrar com três altos funcionários espanhóis no consulado de Espanha para que ajudasse o governo PP numa guerra suja contra o partido de esquerda Podemos.

Rafael Isea, o dissidente venezuelano que foi ex-ministro das Finanças do governo liderado por Hugo Chávez, em 2008, reconheceu numa entrevista ao canal televisivo espanhol La Sexta que, na Primavera de 2016, viajou a Nova Iorque para se encontrar com três altos funcionários espanhóis no consulado de Espanha para que ajudasse o governo PP numa guerra suja contra o partido de esquerda Podemos.

O ex-ministro venezuelano, que vive exilado nos EUA, participou num encontro com polícias espanhóis , no consulado da Espanha em Nova York. Nessa reunião, que foi filmada pelos funcionários sem o consentimento de Rafael Isea, que já se havia tornado crítico com o chavismo, os agentes da polícia espanhola tentaram convencê-lo a denunciar publicamente que o governo venezuelano teria pago, em 2008, até 7,1 milhões de euros ao Centro de Estudos Políticos e Sociais (CEPS), a fundação em que trabalharam alguns dos dirigentes do Podemos. O objectivo era acusar o partido de Pablo Iglesias de ter recebido dinheiro da Venezuela e impedir a vitória deste partido de esquerda nas eleições legislativas realizadas em Junho de 2016.





“Se nos ajudar a que os do Podemos não cheguem ao governo, melhor para todos”





De acordo com gravações tornadas públicas pelas páginas espanholas Moncloa.com e El Confidencial, pode ouvir-se José Ángel Fuentes Gago, um dos funcionários que estiveram nesse encontro, dizer ao ex-ministro venezuelano que estavam ali mandatados por Fernández Diaz, então ministro espanhol da Administração Interna. O próprio ex-ministro venezuelano assegurou na entrevista que os agentes espanhóis lhe disseram que se colaborasse teria o apoio do governo espanhol, então liderado por Mariano Rajoy. “Fuentes Gago dirige-se a mim e diz-me: Eu sou um alto funcionário do Ministério da Administração Interna e isto tem o mais alto suporte do governo espanhol, isto só vai ser acompanhado por um juiz e podemos tratar com ele da sua condição de testemunha protegida. Sabemos da sua situação de perseguido e podemos ajudá-lo com o passaporte espanhol, nacionalidade e sair do país porque estão a ser perseguidos”.

Ao ex-ministro de Hugo Chávez “chegaram a prometer que a Polícia Nacional estava preparada para lhe tirar imediatamente a família da Venezuela, transportá-la para a Argentina e facilitar-lhe ali um voo até Espanha, onde receberia uma identidade falsa, segundo o El Confidencial.





Nessa reunião, para além de Fuentes Gago, estava o comissário José Manuel García Catalán, então chefe da Brigada de Delinquência Económica e Fiscal (UDEF) e outra inspectora do mesmo organismo chamada Silvia. Também esteve presente no mesmo encontro, para além de Rafael Isea, a máxima responsável do consulado, afirma o El Confidencial.





Rafael Isea afirma que se sente usado





Apesar das promessas de anonimato, um mês depois daquele encontro o diário espanhol conservador ABC publicou a declaração integral do ex-ministro venezuelano, identificando-o com nome e apelido, onde declarava que, de facto, a fundação em que trabalhavam alguns dirigentes do Podemos havia recebido 7,1 milhões de euros do governo venezuelano.





Hoje, Rafael Isea considera que se sente usado pelo anterior governo espanhol: “Acreditei na seriedade de Espanha. Creio que a institucionalidade espanhola é séria. Nunca imaginei que houvesse pessoas que falassem disto sem que houvesse um apoio por trás. Eu pedi explicações, não recebi nenhuma”.

O ex-ministro venezuelano está convencido de que o objectivo era condicionar as eleições e incriminar o Podemos perante a opinião pública. Considera ainda que o pagamento que se fez à fundação que fazia trabalhos de sondagens e estudos por parte de Hugo Chávez nada teve de ilegal. “Deu-se no meio de um acordo entre os ministérios para propôr ao presidente [Chávez] o pagamento dos serviços [da fundação]. Mas isso, de acordo com a lei, nada tem de ilegal na Venezuela”, afirmou na entrevista.





A polícia política que “nunca existiu”





De acordo com a imprensa espanhola, existiria uma polícia política criada pelo governo PP dentro da Direcção Adjunta Operativa (DAO) da Polícia Nacional para fabricar escândalos na imprensa contra o independentismo catalão e a esquerda espanhola. Na comissão de inquérito do Congresso dos Deputados para investigar a instrumentalização do Ministério da Administração Interna para fins partidários, o comissário Fuentes Gago, um dos principais visados na guerra suja contra o Podemos, negou tudo. Quando viajou em segredo a Nova Iorque para convencer Rafael Isea era já adido do Ministério da Administração Interna em Haia, na Holanda, onde recebia 10 mil euros brutos mensais. Diz que era apenas o braço direito de Eugenio Pino, responsável da DAO, e que se limitava a fazer a ligação aos sindicatos policiais mas admitiu ter viajado à Suíça para investigar a conta bancário de um independentista catalão. Já Eugenio Pino, o responsável pela “brigada política”, que entretanto se reformou, recebeu uma medalha de mérito das mãos do então ministro da Administração Interna, Fernández Díaz.

O Ministério da Administração Interna, dirigido agora por Fernando Grande-Marlaska, garante que resolveu o problema e afirma que afastou a dois polícias vinculados com a suposta operação contra o Podemos, Fuentes Gago e Bonifacio Díez Sevilla. Por sua vez, Pablo Iglesias, líder do Podemos, criticou, esta quinta-feira, o ministro por não ter afastado Fuentes Gago que, segundo ele, numa entrevista à Rádio Nacional de Espanha, “continua na secretaria-geral da polícia e concorre agora para comissário”. Esta manhã, Iglesias afirmou que “houve uma operação” para que o Podemos não governasse e acrescentou: “Os telejornais deste país passaram informações falsas”.

Órgão de comunicação social espanhóis, começando pelos próximos do PP, publicaram um suposto dossier da polícia espanhola, com o nome de PISA (Pablo Iglesias SA), que afirmava que o partido de esquerda era financiado pela Venezuela e o Irão. Esse relatório foi desmentido pela direção da polícia e veio a verificar- -se que foi "cozinhado" por essa grupo de polícias, da autodenominada "polícia patriótica" ligados ao PP.





Recorde-se que o Podemos ganhou vários processos judiciais em que a justiça reconheceu que não havia factos que provassem que o partido tinha recebido dinheiro do estrangeiro. No entanto, nas últimas eleições, 50% dos eleitores acreditavam, segundo sondagens publicadas na época, que o Podemos tinha sido subsidiado pela Venezuela.

