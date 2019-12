A realidade do narcotráfico no México já ultrapassa a ficção. Genaro García Luna, um dos principais responsáveis de segurança dos governos de Vicente Fox e Felipe Calderón, foi detido por colaborar com o cartel de Sinaloa num país que regista mais de cem assassinatos por dia.

Ex-membro do governo mexicano colaborou com El Chapo

Em novembro de 2015, Genaro García Luna, que vivia na Flórida há dois anos, foi multado por passar um sinal vermelho. A detenção do mexicano resultou numa investigação, de acordo com a Univision, que permitiu às autoridades norte-americanas registar uma mansão em seu nome com um cais próprio avaliada em 3,3 milhões de dólares. Tratava-se de um dos mais importantes políticos mexicanos que ocupou importantes cargos públicos nos governos de Vicente Fox e Felipe Calderón.

Parece um argumento de uma série policial mas a verdade é que há muito que a realidade do México ultrapassa a ficção das novelas. O país tem sido nas últimas décadas um paraíso para o narcotráfico com elevados níveis de violência em que não participam apenas grupos ilegais e onde há penetração das redes criminosas no aparelho de Estado. Agora é o ex-chefe da polícia federal mexicana, durante o mandato do ex-presidente Felipe Calderón, a ser acusado de colaborar com o Cartel de Sinaloa a troco de subornos milionários. Genaro García Luna era o grande estratega da luta contra o narcotráfico do anterior governo na qualidade de secretário de Segurança Pública e foi preso na segunda-feira em Dallas, nos Estados Unidos, acusado pelo mesmo tribunal de Nova Iorque que condenou Joaquín Guzmán, mais conhecido como El Chapo. O ex-responsável pelas forças policiais enfrenta três acusações de crime organizado e a justiça norte-americana aponta Genaro García como o braço do governo que permitiu que o cartel mais poderoso do mundo operasse impunemente no México a troco de milhões de dólares.

Mas o ex-secretário de Segurança Pública durante o governo de Felipe Calderón (2006-2012) foi também responsável pela Agência Federal de Investigações (AFI) durante a presidência de Vicente Fox (2000 e 2006) e aprofunda as suspeitas de que o Estado mexicano esteve durante anos infiltrado pelo narcotráfico ao mais alto nível. As primeiras acusações contra Genaro García foram reveladas durante o julgamento de El Chapo em Nova Iorque pelo irmão de Ismael Mayo Zambada, Jesús El Rey Zambada, sócio de Guzmán em Sinaloa, que afirmou numa sessão em fevereiro do ano passado que a sua empresa tinha feito pagamentos de milhões de dólares a García Luna em pelo menos duas ocasiões.

De acordo com o El País, Mayo Zambada, que colaborou com o Ministério Público no processo contra Guzmán, explicou perante o júri de Brooklyn que fez dois pagamentos para garantir a proteção do seu irmão mais velho, El Mayo, chefe do Cartel de Sinaloa, e evitar que fosse detido. O primeiro suborno ocorreu num restaurante em 2005 e ascendeu a três milhões de dólares. García Luna era o responsável pela AFI. Seguiu-se outra entrega de dinheiro de entre três a cinco milhões em 2007 quando García Luna já era secretário de Segurança Pública de Felipe Calderón

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos emitiu uma declaração na terça-feira em que descreve a detenção e os crimes de que o ex-secretário é acusado. O documento afirma que García Luna "enquanto ocupava cargos públicos no México, recebeu milhões de dólares em subornos do cartel de Sinaloa em troca de proteção para as suas atividades de tráfico de droga". Graças a este apoio, a organização manteve a sua atividade criminosa sem intervenção relevante das autoridades e permitiu a importação de grandes quantidades de cocaína para os Estados Unidos.

García Luna ocupou cargos relevantes no período mais sangrento do país. Os números dos homicídios dispararam a partir de 2006 e semearam o território de cadáveres, com quase 100 assassinatos por dia e pelo menos 20 mil desaparecidos. Uma verdadeira guerra que não parou desde então. Este ano, por exemplo, foi batido um novo recorde sangrento, com dados mais dramáticos do que nos piores anos da luta contra o tráfico de droga, a taxa de mais de 100 assassinatos por dia foi alcançada num país que não vive um conflito.

