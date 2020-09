Há 44 dias no terceiro hotel mais caro do mundo, o monarca espanhol tem dado sinais de aborrecimento e estará a preparar um eventual regresso a Madrid.

Mundo 2 min.

"Exílio" milionário. Juan Carlos já terá gasto mais de 260 mil euros no hotel de luxo de Abu Dhabi

Há 44 dias no terceiro hotel mais caro do mundo, o monarca espanhol tem dado sinais de aborrecimento e estará a preparar um eventual regresso a Madrid.

Sem qualquer acusação formal no caso de corrupção na construção do comboio de alta velocidade entre Medina e Meca, na Arábia Saudita, Juan Carlos está há mais de um mês em Abu Dhabi, naquele que é considerado o terceiro hotel mais caro do mundo.

Ao fim de 44 dias, a fatura do "exílio" milionário já ultrapassa os 260 mil euros só em alojamento. Pelo menos são estas as contas do diário El Español, segundo o qual, a diária no Emirates Palace ronda os seis mil euros.

"Aborrecido"

Segundo o jornal espanhol, o quarto privado com 280 metros quadrados, vista para o mar e serviço de mordomo 24 horas por dia já não enche as medidas ao pai de Filipe VI. Fontes próximas do monarca garantem que Juan Carlos estará a preparar um eventual regresso a Madrid. "Por muito luxo que tenhas, se estás sozinho, ficas aborrecido, é deprimente", resume um amigo próximo do rei emérito. "Ele está muito sozinho e sem grande coisa para fazer", insiste.

Ao que tudo indica, o monarca espanhol passa os dias num dos 22 quartos especialmente desenhados para receber antigos ou atuais chefes de estado num dos hotéis mais luxuosos dos Emirados Árabes Unidos.

Na lista de chamadas mais frequentes destacam-se os números dos amigos mais próximos e da família, em especial o da filha mais velha. Além da Infanta Elena, o advogado Javier Sánchez Junco será uma das pessoas que mais tempo fala com o rei emérito.

"Ele precisa de voltar, por isso quer acelerar as coisas, e é por isso que ela está a falar com ele o dia todo para ter uma desculpa para pôr os pés em Espanha. Uma coisa é estar fora para férias e outra é ser impedido de voltar. Mas digo-vos que em Zarzuela não têm pressa. Eles sabem que assim que voltarem a pôr os pés em Madrid, estarão novamente em destaque. Pedro (referindo-se a Pedro Campos, o parceiro da regata emeritus) já disse que quer estar em Sanxenxo em Outubro e poder participar na próxima regata", confessa, ao El Español, a mesma fonte próxima que descreve o quotidiano de Juan Carlos.

"À disposição"

Em paralelo, em Espanha, continua a decorrer uma investigação do Ministério Público e do Supremo Tribunal para apurar o envolvimento do pai do atual rei num esquema de corrupção e tráfico de influências. Sucessivamente adiada, a decisão que pode colocar o monarca a braços com a justiça deveria ter sido conhecida em agosto.

Um dia após a sua partida para os Emiratos Árabes, o advogado de Juan Carlos emitiu uma breve declaração afirmando que, apesar da sua viagem, "ele permanece, em qualquer caso, à disposição do Ministério Público para qualquer procedimento ou acção que seja considerada apropriada".

Sem qualquer intimação, o rei emérito deverá continuar no hotel de luxo, com uma praia privada de cerca de 1,3 quilómetros, 14 restaurantes, dois heliportos e um centro comercial.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.