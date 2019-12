Matt Bevin, ex-governador republicano do Kentucky, nos Estados Unidos, decidiu indultar condenado a 23 anos de prisão por violação de menina de nove anos por considerar não haver provas do crime já que o "hímen estava intacto".

Ex-governador indulta violador de criança porque "hímen estava intacto"

Antes de abandonar o cargo em 9 dezembro deste ano, o agora ex-governador do Kentucky, Matt Bevin, indultou a pena a 400 presos do estado. Entre os presidiários que podem passar o natal em liberdade está Micah Schoettle, condenado a 23 anos de prisão por violar uma menina de nove anos durante dois anos, com a irmã da criança presente no quarto. Contudo, o político do Partido Republicano afirma que "não há provas" uma vez que o "hímen de ambas estava intacto".

Em direto num programa de uma rádio local, Matt Bevin insistiu no argumento: "Isto pode ser mais específico do que as pessoas gostariam mas acreditem em mim, se um adulto violou sexualmente em repetidas ocasiões uma criança pequena, há repercussões físicas e médicas".

As palavras do ex-governador do Kentucky foram rapidamente contestadas pela comunidade médica do estado, liderada por George Nichols, ex-diretor de medicina legal, que afirmou que "a violação não é comprovada pela penetração do hímen". "Ele não só não conhece a lei, na minha humilde opinião, ele não conhece a medicina e a anatomia", afirmou Nichols com dureza, de acordo com o Público.

O ultra-conservador Matt Bevin, que perdeu a reeleição para o democrata Andy Beshear numa renhida votação em novembro passado, é responsável pela aprovação no Kentucky de uma das leis anti-aborto mais restritivas dos Estados Unidos conhecida como a Lei do Batimento do Coração. Esta lei exige que os médicos mostrem e descrevam as imagens de ultra-som do feto antes de realizarem um aborto.

