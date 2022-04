Vladislav Avayev, a mulher Yelena e a filha mais nova, de 13 anos, foram encontrados mortos em casa, na capital russa, com ferimentos de bala.

Ex-espião russo aliado de Putin encontrado morto com a família

Vladislav Avayev, a mulher Yelena e a filha mais nova, de 13 anos, foram encontrados mortos em casa, na capital russa, com ferimentos de bala.

Vladislav Avayev, aliado de Vladimir Putin, ex-KGB e antigo vice-presidente do Gazprombank, foi encontrado morto no seu apartamento em Moscovo, na segunda-feira, juntamente com a mulher grávida, Yelena, 47 anos, e a filha mais nova Maria, 13 anos.

A porta-voz da polícia russa, Yulia Ivanova, explicou à TASS que os corpos foram encontrados pela filha mais velha, Anastasia, de 26 anos.

De acordo com os meios de comunicação britânicos, os cadáveres apresentavam ferimentos de bala. O jornal Mirror avança que as autoridades russas abriram uma investigação e existe a suspeita de duplo homicídio seguido de suicídio, uma vez que a arma foi encontrada na mão de Avayev. As portas do apartamento também estariam fechadas por dentro.

Há suspeitas de que a família atravessava problemas financeiros por causa das sanções impostas à Rússia, na sequência da guerra na Ucrânia. O Gazprombank foi um dos alvos de sanções económicas por parte de vários países ocidentais.

O Kremlin ainda não se pronunciou sobre as mortes.





