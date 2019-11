Marie Yovanovitch, ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia, denunciou esta sexta-feira, a existência de uma campanha para a descredibilizar feita por Donald Trump com ajuda de ucranianos, no inquérito para a destituição do Presidente.

Ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia denuncia campanha de Trump para a afastar

Em testemunho público nas audiências do inquérito para a destituição do Presidente norte-americano, Marie Yovanovitch, ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia, disse que se sentiu ameaçada quando leu a descrição do presidente Trump quando falava sobre ela ao seu homólogo ucraniano, numa chamada telefónica realizada a de 25 de julho. "Parecia uma ameaça", disse ela durante a segunda audiência aberta do inquérito sobre a possível destituição de Donald Trump.

Yovanovitch, que foi retirada de sua posição no início deste ano, também testemunhou que foi alvo de uma "campanha de desinformação" que envolveu o advogado pessoal de Trump, Rudolph W. Giuliani, e incluiu "canais não oficiais".