Ex-advogado de Trump condenado a três anos de prisão

Michael Cohen foi considerado culpado no caso dos pagamentos a Stormy Daniels e Karen McDougal.

Michael Cohen, advogado de Donald Trump durante mais de dez anos, foi hoje condenado a três anos de prisão pelo papel desempenhado nos pagamentos feitos em 2016 a Stormy Daniels e Karen McDougal, respetivamente, atriz pornográfica e ex-modelo da Playboy, para que estas não revelassem relacionamentos com o seu cliente, relativos a 2006 e 2007, antes das eleições presidenciais.

Cohen, que afirmou durante o julgamento ter agido por ordem do então candidato presidencial, admitira ser culpado de oito acusações, entre as quais evasão fiscal e violação de regras de financiamento da campanha de Trump. Além disso, reconheceu também que mentira ao Congresso



O advogado revelou ter feito pagamentos de 130 mil e 150 mil dólares às duas mulheres que afirmavam ter mantido uma relação com Donald Trump em troca do respetivo silêncio, “a pedido do candidato” e “com a intenção de influenciar as eleições” presidenciais, de que Trump sairia vencedor.

Trump respondeu sempre às alegações de Cohen, considerando que este "inventara histórias" para obter um acordo judicial.

Recorde-se que outro colaborador próximo de Trump, o seu antigo diretor de campanha Paul Manafort, foi considerado culpado de oito crimes por um júri, após um julgamento por fraude bancária e fiscal.



Manafort foi condenado por crimes de que estava acusado pelo procurador especial Robert Mueller, encarregado da investigação sobre se houve ingerência da Rússia nas presidenciais de 2016 e potencial obstrução à Justiça.

