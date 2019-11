Depois das casas de vários governadores e familiares do Presidente da Bolívia terem sido atacadas, depois de jornalistas e líderes comunitários afetos ao governo terem sido atacados e espancados, depois da polícia ter desertado para as fileiras da oposição, e sem apoio do exército, Evo Morales aceitou repetir as eleições.

Evo Morales convoca novas eleições pressionado pela violência nas ruas, a OEA e a deserção da polícia

Depois das casas de vários governadores e familiares do Presidente da Bolívia terem sido atacadas, depois de jornalistas e líderes comunitários afetos ao governo terem sido atacados e espancados, depois da polícia ter desertado para as fileiras da oposição, e sem apoio do exército, Evo Morales aceitou repetir as eleições.

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou, este domingo, que convocará novas eleições gerais e renovará a totalidade dos membros do Tribunal Supremo Eleitoral, depois da Organização dos Estados Americanos (OEA) ter dado um parecer desfavorável sobre a forma como decorreram as eleições do passado 20 de outubro, em que Evo Morales ganhoum, com pequena margem, esses sufrágios.

"Decidi renovar a totalidade dos vogais do Tribunal Supremo Eleitoral e convocar novas eleições gerais", anunciou em conferência de imprensa Morales.

O Presidente defendeu que era necessário "baixar a tensão", "todos temos a obrigação de pacificar a Bolívia", defendeu.

Uma onda de violência e um golpe de Estado



No sábado, Evo Morales tinha denunciado que estava em curso um golpe de Estado e revelado que - depois da deserção para as fileiras da oposição de grande parte das unidades policiais do país - a casa da sua irmã, assim como as residências dos governadores de Oruro e Chuquisaca tinham sido pilhadas e incendiadas.

"Denunciamos e condenamos perante a comunidade internacional e o povo boliviano o plano de golpe fascista que executa atos de violência, com recurso a grupos de criminosos", escreveu na sua conta de Twitter.

Denunciamos y condenamos ante la comunidad internacional y pueblo boliviano que el plan de golpe fascista ejecuta actos violentos con grupos irregulares que incendiaron la casa de gobernadores de Chuquisaca y Oruro y de mi hermana en esa ciudad. Preservemos la paz y la democracia — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2019

Nesse mesmo sábado, o Presidente apelou à oposição para participar numa mesa de diálogo que conseguisse "preservar a paz e a democracia" no país.

A oposição recusou este convite: "não tenho nada a negociar com Evo Morales e o seu governo", afirmou o líder da oposição Carlos Mesa. A oposição considera que Evo perdeu as eleições e que só se manteve com recurso a uma fraude eleitoral. Tendo convocado uma série de manifestações por todo o país que resultaram numa onda de violência.

Já na passada quarta-feira, uma turba incendiou a autarquia da cidade de Vinto, tendo arrastado a presidente da câmara da localidade pela rua, espancando-a e seviciando-a.

Presidente da câmara apoiante de Evo Morales salva pela polícia de uma multidão que queimou a sede da autarquia e depois a seviciou. Foto: Dpa

Dia de protestos e violência de que resultaram pelo menos três mortos e 384 feridos.

(Photo by DANIEL WALKER / AFP) Foto: AFP

Também no sábado, unidades da polícia da capital boliviana, La Paz, concentraram-se na sede Unidade Tática de Operações Policiais, em cuja porta foi colocada uma bandeira boliviana. Estes polícias tomaram posições junto ao palácio presidencial, e viraram as suas armas contra o governo dirigido por Evo Morales e amontinarem-se, como sucedeu a forças policiais nas regiões de Cochabamba, Chuquisaca e Santa Cruz.

No mesmo dia, o exército fez saber que não iria intervir para restabelecer a ordem pública.

O Presidente depois de convocar milhares de apoiantes para se manifestaram na capital, recuou e convocou novas eleições.





