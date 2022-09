A EDF assegurou, contudo, que "este evento não teve um impacto real na segurança das instalações".

Energia nuclear

"Evento significativo de nível 1" declarado na central de Cattenom

A empresa que explora a central nuclear de Cattenom, a Electricité de France (EDF), anunciou que um "evento significativo de nível 1" (numa escala de 7) tinha sido declarado à autoridade de segurança nuclear na sexta-feira, 16 de setembro. Em comunicado esta segunda-feira a EDF afirmou que "este evento não teve um impacto real na segurança das instalações".

Os acontecimentos que conduziram ao incidente tiveram lugar durante a noite e a manhã de 14 de setembro. "À 1h41, a unidade de produção n°1 foi encerrada para manutenção e o reator foi completamente descarregado do seu combustível. Equipas da central de Cattenom procederam à consignação de um filtro de água bruta do Moselle, localizado na entrada e saída de água do circuito de arrefecimento comum às unidades 1 e 2."

Se a unidade 1 está desligada para manutenção, a unidade 2 está em funcionamento. Além disso, o reator 2 é o único das quatro unidades da central nuclear de Cattenom a produzir energia neste momento. O reator 3 também está desligado para verificações de corrosão.

Erro durante operação de manutenção de válvula

"As 10h25, durante a ronda de vigilância técnica, um técnico reparou num erro de consignação: a válvula do filtro da unidade de produção n°2 foi consignada em vez da da unidade n°1 que se encontra nas proximidades".

Ter-se-á tratado, portanto, de um erro humano, que tem consequências para o funcionamento da unidade n°2. De facto, "esta configuração torna indisponíveis vários itens de equipamento no circuito de arrefecimento da unidade 2. Neste tipo de situação, as instruções de funcionamento exigem que o equipamento seja novamente disponibilizado em menos de 8h. Contudo, entre o tempo da consignação e a descoberta do erro, "o tempo máximo autorizado pelas especificações técnicas de funcionamento foi excedido em 54 minutos".

Falha não teve impacto real na segurança

Foi esta ultrapassagem de tempo que levou a EDF a declarar este evento significativo de nível 1. A empresa sublinha, no entanto, que "logo que a anomalia foi detetada, as equipas da unidade voltaram a colocar as válvulas em questão na configuração correta" e "os filtros redundantes permaneceram sempre operacionais e disponíveis". É por esta razão que a empresa considera que não houve um impacto real na segurança das instalações.

Recorde-se que os reatores 1 e 4 da central de Cattenom estão encerrados para trabalhos de manutenção programados. O reator 3 está desligado para verificações de corrosão. Todas estas intervenções foram prolongadas, e as três unidades serão reiniciadas até meados de dezembro, de acordo com um calendário preciso, anunciou a EDF no final de agosto.

Em junho, a unidade n°2 também tinha sido momentaneamente parada durante alguns dias para permitir uma intervenção num sistema de ventilação.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

