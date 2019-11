Presidente norte-americano procura ajuda de velha aliada evangélica para garantir o eleitorado conservador.

Evangélica que diz ter recebido a visita de Jesus é nova assessora de Trump

Já habituados ao comportamento imprevisível do presidente norte-americano, os jornalistas assistiram à declaração, em agosto, de Donald Trump, nos jardins da Casa Branca, de braços estendidos a olhar para o céu, dizendo “eu sou o único”. Dias depois, de acordo com o El País, deixou claro que o comentário messiânico era uma piada.

A verdade é que o homem que afirma nunca ter pedido perdão a Deus tem tentado durante anos aproximar-se do núcleo duro da religião evangélica a fim de manter as bases mais conservadoras e garantir a reeleição em 2020. Para alcançar esse objetivo tem estado acompanhado de perto pela sua velha amiga e guia espiritual, Paula White. Desde que o republicano assumiu a presidência, a teóloga que defende a "teologia da prosperidade" - que equipara finanças e bem-estar à vontade de Deus - tem estado ao seu lado. Mas a partir de agora será ainda mais assim.

Na semana passada, Donald Trump nomeou White para conselheira da Iniciativa Fé e Oportunidade, que se dedica a dar protagonismo a grupos religiosos em programas governamentais dedicados a questões como a defesa da liberdade religiosa e a luta contra a pobreza. Antes de assumir formalmente o cargo na Administração, White já tinha facilitado reuniões entre pastores conservadores e funcionários da Casa Branca, garantindo que Washington tomasse em consideração as bases mais conservadoras.

Os caminhos de Trump e White cruzaram-se num contexto em que a espetacularização da política e da religião seguem muitas vezes de mãos dadas. A evangélica que também se casou três vezes e vive numa mansão como o presidente norte-americano começou a carreira televisiva em 2001 e recebeu uma chamada de Donald Trump, então magnata do mercado imobiliário e estrela televisiva, que a quis felicitar pelos seus sermões religiosos. A amizade foi tal que White comprou um apartamento do empresário que insiste que o seu livro favorito é a bíblia e que “ninguém a lê tanto” como ele, ainda que não consiga dizer de memória um versículo quando questionado.

Como explica o El País, quando tomou posse, em 2017, Donald Trump jurou sobre uma bíblia sua e outra usada por Abraham Licoln em 1861. Nesse dia, ao seu lado estava Mike Pence, que assumiu o cargo de vice-presidente, e Paula White, que se tornou na primeira mulher a liderar uma oração neste tipo de cerimónia. Precisamente depois dessa estreia ao lado de Trump, o número de seguidores nas redes sociais da agora conselheira espiritual caiu consideravelmente. Mas nem isso a demoveu de permanecer ao lado do presidente norte-americano.

Em junho, em Orlando, a conselheira espiritual mudou o tom usado na inauguração do mandato do presidente para outro mais alarmista: "Que cada rede demoníaca que se alinhou contra o apelo do presidente Trump seja derrubada em nome de Jesus", exclamou diante de uma multidão. "Eu declaro que o presidente Trump irá superar todas as estratégias do inferno e todas as estratégias do inimigo", acrescentou então como recorda o El País.

Em outubro do ano passado, Paula White publicou o seu livro de memórias Something Greater em que descreve a “visita” que teria recebido de Jesus em 1986. Nessa “visão”, aparecia a predicar em todos os continentes. Desde então, construiu um império com programas de televisão, rádio, livros, digressões pelo país e, desde 2014, que aparece como pastora numa igreja evangélica na Flórida.

Em maio anunciou ter recebido novamente a “visita” de Jesus que lhe teria dito para não “perder este momento” e dedicar-se a coisas mais importantes. Deixou a sua posição como pastora no New Destiny Christian Center em Apopka para abrir uma universidade e levantar 3 mil novas igrejas. Mas os planos ambiciosos de White foram agora interrompidos pelo presidente dos EUA, que tenta garantir que os evangélicos permanecem nas suas fileiras, com o apoio da velha aliada.

