Eva Kaili permanece na prisão após audiência ter sido adiada

AFP A eurodeputada grega e antiga vice-presidente do Parlamento Europeu foi detida num escândalo de corrupção de alto nível envolvendo o Qatar.

A audiência judicial belga da eurodeputada grega Eva Kaili, detida num escândalo de corrupção de alto nível envolvendo o Qatar, foi adiada para 22 de dezembro, disse à AFP o advogado Andre Risopoulos.

Eva Kaili "não sabia" da existência do dinheiro encontrado na sua casa O advogado reiterou que a eurodeputada grega é "inocente" no escândalo de corrupção de alto nível envolvendo o Qatar.

A representante eleita, destituída do cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu, permanecerá detida até essa data.

As outras três pessoas detidas desde domingo neste caso compareceram esta quarta-feira perante a câmara do Conselho em Bruxelas, que deve decidir se as mantém ou não detidas, de acordo com a mesma fonte.

Falhou tribunal devido a greve na prisão

Michel Claise, o juiz anti-corrupção que prendeu uma vice-presidente do PE Juiz do Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas especializou-se na luta contra a criminalidade financeira e já pôs figuras políticas, desportivas e empresariais na prisão.

"O caso foi desajustado" para Kaili, que não pôde comparecer no tribunal na quarta-feira devido a uma greve na prisão, explicou o advogado. Foi acordado, a pedido da defesa, adiar a audiência para 22 de dezembro, acrescentou.

O advogado afirmou que não faria mais comentários.

Outro dos advogados da deputada, Michalis Dimitrakopoulos, disse à AFP em Atenas, na terça-feira, que a cliente "não sabia da existência do dinheiro" que foi encontrado na sua casa em Bruxelas.

