O advogado reiterou que a eurodeputada grega é "inocente" no escândalo de corrupção de alto nível envolvendo o Qatar.

Eva Kaili "não sabia" da existência do dinheiro encontrado na sua casa

AFP O advogado reiterou que a eurodeputada grega é "inocente", depois de terem sido encontrados sacos de notas num total de 150 mil euros no seu apartamento em Bruxelas. O caso está relacionado com um escândalo de corrupção de alto nível envolvendo o Qatar.

Eva Kaili, a eurodeputada grega implicada num escândalo de corrupção de alto nível envolvendo o Qatar, "não sabia da existência do dinheiro" encontrado na sua casa em Bruxelas, disse o advogado Michalis Dimitrakopoulos à AFP, na terça-feira.

A deputada, que foi destituída do cargo de vice-presidente do Parlamento Europeu, não tinha "qualquer ligação com o dinheiro encontrado em sua casa, (...) não tinha conhecimento da existência desse dinheiro", disse Michalis Dimitrakopoulos numa entrevista no seu gabinete em Atenas.

O advogado reiterou que a cliente é "inocente" depois de terem sido encontrados sacos de notas num total de 150 mil euros no seu apartamento em Bruxelas, de acordo com uma fonte judicial belga.

Dimitrakopoulos, que falou várias vezes com Eva Kaili, em prisão preventiva desde domingo em Bruxelas, salientou que "só o companheiro (o italiano Francesco Giorgi, com quem viveu)" poderia dar "respostas sobre a existência deste dinheiro".

2 Eva Kaili com o companheiro, o político italiano Francesco Giorgi, que também foi detido. Foto: AFP

Giorgi é uma das três outras pessoas detidas na investigação do escândalo, que abalou as instituições europeias e enviou ondas de choque através da Europa, incluindo a Grécia.

O político socialista de 44 anos é suspeito de ter sido pago pelo regime de Doha para defender os interesses do emirado, que está atualmente a acolher o Campeonato do Mundo de futebol.

O Qatar negou fortemente as acusações, mas uma fonte judicial confirmou à AFP que o país era de facto suspeito pelos investigadores belgas.

Dimitrakopoulos disse também que, esta quarta-feira, Eva Kaili "solicitaria a sua libertação" às autoridades judiciais em Bruxelas.

"Ela [Eva] não é uma fugitiva ou suspeita de qualquer outro crime", acrescentou o advogado, dizendo esperar que a cliente seja posta em liberdade condicional.

O advogado também rejeitou veementemente os "falsos rumores" de que Eva Kaili tenha recebido subornos do Qatar.

"Ela [Eva] lutará para provar a sua inocência", assegurou, "e informará os colegas deputados (...) que a ligação entre o seu nome e a alegada corrupção por parte do Qatar ou de qualquer outro país ou Estado do Golfo é totalmente irreal", sublinhou.

