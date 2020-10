Europa processa Reino Unido por violação do Brexit

A Comissão Europeia lançou hoje um processo legal contra o Reino Unido por infração ao Acordo do Brexit.

Telma MIGUEL

A Comissão Europeia lançou hoje um processo legal contra o Reino Unido por infração ao Acordo de Saída (também conhecido como Acordo do Brexit), que entrou em vigor a 1 de fevereiro deste ano.

Na carta de aviso enviada ao governo de Boris Johnson, Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão, faz um ultimatum ao líder Tory. Pede-lhe que responda no prazo de um mês ao pedido das autoridades de Bruxelas de cancelar a iniciativa legislativa.

O que está em causa é a proposta apresentada na Casa dos Comuns a 9 de setembro de uma lei do Mercado Interno que, “se adotada, irá flagrantemente violar o protocolo sobre a Irlanda/Irlanda do Norte, ao abrigo do Acordo de Saída “, refere a carta enviada ao governo britânico. “Representantes do governo do Reino Unido reconheceram esta violação, referindo que o seu propósito era cessar permanentemente as obrigações referentes ao Protocolo”, continua a carta de aviso, que refere ainda que “o governo do Reino Unido não retirou as partes polémicas da Lei, apesar dos pedidos da União Europeia”.

O Acordo de Saída foi assinado a 24 de janeiro de 2020 - após um processo de negociações dificílimo dos dois lados do Canal da Mancha, que inclui uma mudança de liderança no governo britânico - e entrou em vigor a 1 de fevereiro e com efeitos legais ao abrigo da lei internacional. Até 31 de dezembro deste ano decorre o chamado processo de transição em que estão a ser negociadas relações futuras entre a União Europeia a o Reino Unido.

A tentativa do governo conservador inglês de fazer passar uma lei sobre o mercado interno que viola o acordo assinado com a União Europeia tem sido visto como uma quebra sem precedentes de tratados internacionais.

O vice-presidente da Comissão Europeia Maros Sefcovic já tinha avisado numa reunião com as autoridades que se a lei fosse adotada constituiria “uma séria violação do Acordo de Saída e do direito internacional” e pediu ao governo britânico para retirar os pontos contenciosos da proposta de lei o mais depressa possível e em nenhum caso depois do fim de setembro.

