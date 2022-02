Na iminência cada vez mais palpável de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os países da Europa começam a preparar-se para acolher até um milhão de ucranianos que tentam escapar ao conflito.

Europa prepara-se para vaga de refugiados

Ana Patrícia CARDOSO Na iminência cada vez mais palpável de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os países da Europa começam a preparar-se para acolher até um milhão de ucranianos que tentam escapar ao conflito.

Na Ucrânia, várias reportagens desde o início da escalada de tensão com a Rússia têm mostrado famílias inteiras dispostas a defender, com as próprias mãos, as suas casas. Dos adolescentes aos mais velhos, há pessoas a treinar com armas preparando-se para uma possível invasão.

Num território onde a ameaça de uma guerra paira há anos, há quem não tema o gigante russo, mas há também quem prefira fugir para escapar ao conflito e salvaguardar a segurança dos entes queridos. Num país com mais de 44 milhões de pessoas, e um conflito armado, os danos serão evidentes e a Europa começa a preparar-se para este cenário. Segundo a vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, entre 20 mil a mais de um milhão de ucranianos poderão fugir para os países à volta - Polónia, Hungria, Roménia e Eslováquia - se a Rússia invadir a Ucrânia.

A comissária europeia para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, está esta terça-feira na Polónia para analisar com autoridades locais e organizações internacionais a situação migratória na fronteira com a Bielorrússia e preparar "vários cenários" da crise na Ucrânia.

"As discussões incidirão sobre a situação atual na fronteira com a Bielorrússia, o apoio financeiro da União Europeia e a cooperação com agências, e as recentes propostas da Comissão sobre asilo e gestão de fronteiras, bem como a preparação para vários cenários", informou a Comissão Europeia.

Em Varsóvia, a comissária reúne-se com o ministro do Interior e da Administração, Mariusz Kaminski, bem como com a vice-chefe polaca dos Direitos Humanos, Hanna Machinska, além de entrevistas com representantes da Agência das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), da Organização Mundial para as Migrações (OIM) e do Escritório do Conselho da Europa em Varsóvia, bem como representantes de ONGs polacas especializadas em direitos humanos e questões de migração. A comissária prevê visitar também o centro de acolhimento de migrantes de Lesznowola, um dos que recebe migrantes da Bielorrússia.

Também a Alemanha e a Áustria já se prontificaram a ajudar os países vizinhos na gestão de uma crise humanitária. "Estamos a preparar-nos para, em primeiro lugar, apoiar os países vizinhos (da Ucrânia), onde estão previstos fluxos muito fortes (em caso de invasão), e também para acolher aqueles que chegam aos nossos países", disse a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo austríaco, Gerhard Karner, em Viena. Por outro lado, explicou que o seu país também presta especial atenção a possíveis ciberataques, tanto na Alemanha, como nos países vizinhos e na Ucrânia. Gerhard Karner também assegurou que a Áustria também está disposta a ajudar os países vizinhos da região.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu na segunda-feira a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, com os quais assinou tratados de amizade e assistência mútua com os líderes de Donetsk, Denis Pushilin, e Lugansk, Leonid Pásechnik. Esta decisão está a desencadear uma onda de desagrado nos países envolvidos nas conversações diplomáticas.

Os Estados Unidos já reagiram e Joe Biden vai assinar uma ordem executiva que proibirá novos investimentos, comércio e financiamento de cidadãos americanos na região de Luhansk e do Donetsk. A Casa Branca anunciou também que vai impor novas medidas relacionadas "com esta flagrante violação dos compromissos internacionais da Rússia".

Também a França, que tem servido de mediador, já se mostrou dececionada com a decisão de Putin. Emmanuel Macron, condenou a decisão do seu homólogo russo e convocou "uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas", denunciando "uma violação unilateral dos compromissos internacionais da Rússia e um ataque à soberania da Ucrânia".

