Europa-park reabre esta sexta-feira e já está esgotado

O parque de diversões alemão está esgotado nas próximas três semanas.

Depois do encerramento forçado pela pandemia do novo coronavírus, o Europa-Park reabre esta sexta-feira com restrições e novas normas de segurança.

Citado pelo L’Essentiel, o proprietário e fundador do parque de diversões de Rust mostrou-se optimista e avisou que, sem máscara, os visitantes vão ser impedidos de entrar nas montanhas russas e nos outros aparelhos.

"Estamos a sobreviver. Com metade do pessoal a trabalhar a tempo reduzido, é possível limitar a quebra através da não realização de perdas ou ganhos. Mas com apenas 10.000 visitantes por dia, não podemos explorar todo o parque", explica Roland Mack.

“Esperamos que os clientes respeitem o conceito de segurança que desenvolvemos", acrescenta o empresário no ano em que o parque de diversões comemora 45 anos.

