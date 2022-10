Uma carruagem ficou presa no ar, o que obrigou os visitantes a saírem da montanha-russa com a ajuda dos serviços de emergência.

Europa-Park. Montanha-russa 'Estrela de Prata" evacuada

Redação A carruagem ficou presa no ar, o que obrigou os visitantes a sairem da montanha-russa com a ajuda dos serviços de emergência. Com 73 metros de altura, a "Estrela de Prata" é uma das mais altas montanhas- russas da Europa e pode atingir velocidades de até 130 km/h.

A famosa montanha-russa do Europa-Park, uma das mais assustadoras do mundo, a "Silver Star" (Estrela de Prata), sofreu um incidente técnico este domingo, quando uma das carruagens ficou presa no meio de uma subida.

Com 73 metros de altura, a "Estrela de Prata" é uma das mais altas montanhas- russas da Europa e pode atingir velocidades de até 130 km/h. De acordo com a RTL, que avançou com a notícia, este tipo de incidente é raro.

A direção do parque reagiu às notícias divulgadas por visitantes nas rfedes sociais, através de um comentário no Twitter, explicando que "um problema técnico com o sistema de correntes da Silver Star levou a uma interrupção e a uma evacuação adequada da montanha-russa".

"As nossas equipas técnicas estão a trabalhar para que a atração volte a funcionar o mais depressa possível", acrescentou.

Localizado na pequena cidade de Rust, na Alemanha, o Europa-Park tem 940.000 m² e é o maior parque de diversões da Alemanha e um dos mais maiores do mundo. O parque fica localizado a quase três horas de carro do Luxemburgo.







