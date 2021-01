Conselho Europeu decidiu que para manter fronteiras abertas, as zonas com nível alto de contaminação ficam num estado de exceção, com viagens restringidas e medidas mais afinadas.

Europa. Medo das mutações leva à criação de zonas vermelho escuro

Telma MIGUEL Conselho Europeu decidiu que para manter fronteiras abertas, as zonas com nível alto de contaminação ficam num estado de exceção, com viagens restringidas e medidas mais afinadas.

Com as novas mutações do coronavírus a serem descobertas, os líderes europeus concordaram em manter as fronteiras dos países abertos, para não causar danos maiores à circulação de pessoas e mercadorias, mas afinar os alvos, com medidas com várias gradações. Para ter uma noção mais correta da evolução da pandemia na Europa, foi recomendado o aumento do número de testes rápidos, e também aumentar a taxa de sequenciação do genoma dos vírus, de forma a apanhar a circulação de novas variantes.“A situação mantém-se muito séria”, disse a presidente da Comissão Europeia



Ursula von der Leyen salientou que atualmente estão a ser analisadas menos de 1% das amostras positivas e que esse valor deverá subir para pelo menos 5% dos testes positivos. O Centro Europeu de Prevenção de Doenças irá apoiar esse processo de robustecimento de sequenciação de amostras, fornecendo equipamento e dinheiro aos países. “Há uma urgência de ser extremamente vigilante”, considerou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Travar o vírus antes que fique pior

Além da circulação de novas variantes, que foi apresentada por Charles Michel e por von der Leyen, como a grande preocupação, os líderes europeus querem aumentar o ritmo de vacinação. Vários países têm considerado o nível de entrega de vacinas inferior ao desejado. E foi decidido aumentar a pressão junto dos fabricantes, para que sejam garantidos os prazos contratados.

A doação de vacinas a países em vias de desenvolvimento foi outra das questões abordadas, disse von der Leyen, à saída da reunião. “Nos próximos meses vamos ter mais vacinas do que as que precisamos”, disse, referindo-se à soma de 380 milhões de doses das vacinas da Moderna e da Pfizer/BioNTech. Von der Leyen salientou que os Estados-membros estão conscientes que a pandemia só acabará quando todo o planeta estiver coberto pela imunização e que “quanto mais tempo o vírus circula, desenvolvendo novas mutações, mais riscos corremos”.

