É um continente inteiro em quarentena. Mais de 100 milhões de europeus adaptam-se às medidas restritivas que os diferentes governos estão a aplicar em cada país. Saiba aqui qual a situação em cada um deles.

Europa isola-se para enfrentar novo coronavírus

Entre os filmes e as séries com mais audiência, a temática apocalíptica e distópica esteve sempre na primeira linha dos gostos dos espetadores. Se a realidade atual ainda dista muito de cenários mais catastrofistas, neste momento cerca de 100 milhões de pessoas têm o movimento limitado na União Europeia. Cem anos depois do fim da gripe espanhola e a 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, a esmagadora maioria dos europeus enfrentam pela primeira vez uma realidade desconhecida.

Em Paris, famosos cafés que se mantiveram abertos durante ofensiva nazi fecham agora perante esta pandemia. Em Roma, o Papa Francisco anunciou que todas as celebrações litúrgicas da Semana Santa serão realizadas sem fiéis na Praça de São Pedro para evitar a propagação do coronavírus.

Os países mais pobres, habituados a baterem com o nariz na porta dos países mais desenvolvidos, fecham agora as fronteiras. A maioria dos países europeus estão a barrar as entradas e saídas e em Espanha, como em Itália, as principais cidades estão confinadas enquanto sobe o número de mortos todos os dias. Imagens de auto-estradas e praças desertas enchem telejornais e redes sociais.

Agora que a Europa é o epicentro da crise, como anunciou a própria Organização Mundial de Saúde, as medidas tomadas pelos diferentes governos são cada vez mais restritivas perante uma União Europeia que parece não estar coesa na abordagem ao avanço do novo coronavírus. A Alemanha anunciou no domingo que vai fechar as fronteiras à entrada de pessoas vindas de França, Suíça, Áustria, Dinamarca e Luxemburgo já a partir desta segunda feira. Portugal e Espanha anunciaram o regresso das fronteiras e a proibição de qualquer movimento transfronteiriço que não tenha a ver com trabalho ou mercadorias.

Mapa europeu de uma pandemia

Em França, o país já está no “estado 3” da progressão do vírus, como noticia o Expresso, o que significa que já não é possível saber quais são os focos. Depois da proibição anterior do governo, que impedia ajuntamentos de mais de 5000 pessoas, esse número foi reduzido para 100 no sábado, o mesmo dia em que o Presidente Emmanuel Macron decidiu fechar todos os "cafés, restaurantes e lojas não essenciais". São já muitos os cinemas e outras instituições culturais de todo o país que também começam a fechar portas, o Louvre e a Torre Eiffel incluídos. Outras das medidas tomadas foi o adiamento das cirurgias não urgentes, dando assim prioridade aos doentes com o novo coronavírus. As pessoas que chegam dos cinco países mais afetados são também colocadas de quarentena. Os voos da Air France de e para Itália foram suspensos até 3 de abril. Escolas, universidades e jardins infantis foram encerrados e as visitas a lares suspensas.

Por sua vez, Itália, que é o país que mais mortes confirmou na Europa, 368 só nas últimas 24 horas, o contágio está já generalizado. Por esse motivo, as medidas restritivas são as mais fortes do continente. Só as farmácias e os supermercados é que estão abertos e a polícia está nas ruas e toda a gente tem de apresentar razões da maior urgência para se ausentar da zona de residência. De acordo com o Expresso, o formulário pode ser impresso on-line e também está disponível em aeroportos, estações de trem e outros controles de passaporte. Aqueles com motivos de saúde também são aconselhados a ter um atestado médico em mãos ou, no caso de viagens de negócios, uma declaração da empresa.

Já Espanha, que é o segundo país com a situação mais grave, decidiu quarentena a todo o Estado. Todas as lojas não essenciais vão fechar, além de bares, restaurantes, cafés e cinemas. Supermercados, pequenas lojas de alimentos, farmácias, postos de gasolina e lojas para animais podem permanecer abertas. As mortes mais que duplicaram num dia no país vizinho e estão agora nas 288.

Ao lado do Luxemburgo, a Alemanha proibiu os eventos com mais de 50 pessoas e a maioria das escolas estão fechadas até 20 de abril. As regras variam um pouco porque cada estado alemão pode decidir encerrar ou não certos serviços mas deverá ser uma questão de horas até que todos decretem que apenas ficam abertos os serviços essenciais. A maioria dos jogos de futebol da Bundesliga e outros eventos desportivos estão a ser realizados à porta fechada mas é possível que, como já está a acontecer em Portugal e Espanha, por exemplo, a liga seja suspensa. "Muitos especialistas dizem que a vida pública deve ser reduzida ainda mais para retardar o vírus", escreve este domingo a Deutsche Welle.

As novas restrições não afetarão os alemães que retornem a casa após deslocações ao estrangeiro e também não serão aplicadas ao tráfego de mercadorias. O encerramento de fronteiras com o Luxemburgo, Dinamarca, Áustria, França e Suíça. Na capital Berlim, museus, galerias e teatros foram fechados, assim como ginásios, piscinas e discotecas.

Apesar do número de casos, a Alemanha tem poucas mortes registadas, e a "culpa" é do ótimo sistema de saúde com várias camas capazes de atender a pessoas com falência múltipla de órgãos.

Na Bélgica, outro dos países que faz fronteira com o Luxemburgo, os casos dispararam no final da semana passada e as autoridades de saúde alertaram que a curva só agora estava a começar a subir, o governo ordenou que todas as escolas, cafés, espaços de divertimento noturno, restaurantes e algumas lojas fechassem da meia-noite de sexta-feira até 3 de abril. No centro de Bruxelas, a polícia vai patrulhar as ruas para garantir que a medida é respeitada.

Mais a norte, a Holanda foi o último país a anunciar o fecho de todas as escolas, bares, restaurantes a partir desta segunda-feira e até dia 6 de abril. O número de casos nos Países Baixos já ultrapassou os 1000. Todos os ginásios, saunas, discotecas e outros espaços de entretenimento noturno.

Na outra ponta da União Europeia, a Grécia decidiu fechar todos os espaços culturais, desportivos e de entretenimento. Museus e locais arqueológicos gregos ainda estão em operação, com limites bastante mais restritos de admissão. Os refugiados que se encontram nos vários campos do país, especialmente nas ilhas, não podem pedir asilo por pelo menos um mês. Quando esta medida foi decretada não havia um perigo tão real de contágio pelo novo coronavírus mas a entrada na Grécia continental será muito mais difícil agora para estas pessoas, explica o Expresso.

Já fora da União Europeia, o Reino Unido tomou a decisão de não fechar escolas, cafés, espaços noturnos e fronteiras. Neste momento, de acordo com a BBC, cerca de 1000 pessoas estão a ser testadas nos aeroportos, e há planos para que esse número suba para os 10 mil.

O governo propõe que todos os que tenham mais de 37,8C de febre ou uma tosse persistente fiquem em isolamento durante sete dias. O Reino Unido começou por dizer que não ia tentar combater o vírus para que fosse criada uma espécie de “imunidade em massa” mas desde que os casos começaram a subir - e as críticas de todos os quadrantes da sociedade se tornaram quase generalizadas - essa teoria foi abandonada.

