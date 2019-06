O calor extremo já levou as autoridades a ativar o alerta laranja em vários países europeus. Portugal é exceção.

Mundo 2 min.

Europa em alerta devido a calor extremo e inesperado esta semana

O calor extremo já levou as autoridades a ativar o alerta laranja em vários países europeus. Portugal é exceção.

A Europa começou esta segunda-feira a registar uma onda de calor precoce, com temperaturas de cerca de 40 graus centígrados na maior parte dos países, com exceção de Portugal, levando as autoridades a lançar alertas à população.

A vaga de calor tem origem no deserto do Saara e está associado ao aquecimento global e a gases com efeito de estufa, referem os cientistas consultados pela agência de notícias francesa AFP. Segundo os especialistas, o fenómeno climático é excecional, mas vai-se repetir com mais frequência.

As melhores piscinas e espaços para se refrescar no Luxemburgo Esta semana as temperaturas máximas vão ultrapassar os 30° graus e terça-feira o país vai estar sob alerta laranja. Saiba aqui quais são as piscinas, parques aquáticos e lagos no país, para onde pode fugir ao calor sufocante.

“O Sol deverá brilhar durante vários dias, com o ar muito quente vindo de África”, avisa a meteorologista alemã Sabine Krueger, referindo que o Sul da Europa deverá ser particularmente afetado.

No Luxemburgo, as temperaturas máximas vão ultrapassar os 30° graus e terça-feira o país vai estar sob alerta laranja (o segundo mais alto de uma escala de quatro), devido ao calor.

Em França, as altas temperaturas (entre 35 e 38°C) prevalecerão primeiro no centro, alastrando-se na terça-feira ao Nordeste e depois, na quarta e quinta-feira, ao Ocidente do país. O alerta de calor foi colocado pelo instituto meteorológico francês no nível “laranja” em Paris, num país que ainda guarda na memória uma onda de calor em 2003 que provocou a morte de 15 mil pessoas.

As lojas de eletrodomésticos já foram tomadas de “assalto” por quem procura ventoinhas e aparelhos de ar condicionado, objetos que estão esgotados em muitos locais.

Escola de Mertert vai fechar devido ao calor A comuna de Mertert tomou hoje a decisão: as escolas do ensino fundamental vão fechar na quarta-feira, mas só da parte da tarde.

Em Espanha, o instituto meteorológico (AEMET) divulgou hoje uma série de recomendações relativas ao calor (beber muitos líquidos, cobrir a cabeça, não fazer exercício a meio do dia) e advertiu para o “risco extremo” de incêndios em regiões como Catalunha, Aragão, Navarra e Extremadura.

Temperaturas mais elevadas esperadas para os próximos dias

Segundo a AEMET, as temperaturas devem ultrapassar os 40 graus em algumas regiões do Centro, Sul e Nordeste de Espanha, podendo aumentar a partir de quinta-feira.

Também a Alemanha espera, a partir do meio da semana, temperaturas muito altas, com os serviços de meteorologia a estimarem que os termómetros poderão registar os valores mais altos dos últimos 70 anos, quando, em 1947, Frankfurt bateu recordes registado 38,2°C.

Vaga de calor. As temperaturas vão passar os 38 graus, o que fazer para proteger a saúde A vaga de calor chegou ao Luxemburgo e pode afetar a saúde dos mais frágeis e dificultar a vida da população em geral.

Outro país onde as expectativas de calor extremo já levaram as autoridades a ativar o alerta “laranja” é a Áustria, onde as estimativas preveem que as temperaturas alcancem os 37 graus. A partir de terça-feira nem a Escandinávia consegue fugir do fenómeno de calor, com temperaturas esperadas de 30 graus na Dinamarca e na Suécia.

O Reino Unido está, por seu lado, preocupado com a possibilidade de se registarem "tempestades violentas", para as quais foram emitidos alertas entre hoje e terça-feira.

Lusa