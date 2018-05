Bruno Le Maire, ministro das Finanças de França, refere que a União Europeia pretende continuar a negociar com os iranianos sem penalizações dos Estados Unidos.

Europa defende-se das sanções de Trump ao Irão

Bruno Le Maire, ministro das Finanças de França, refere que a União Europeia pretende continuar a negociar com os iranianos sem penalizações dos Estados Unidos.

A União Europeia vai adotar medidas para contornar a possibilidade de os Estados Unidos imporem sanções face a negócios com o Irão, no âmbito da saída norte-americana do acordo nuclear. Na terça-feira, Donald Trump não só anunciou que os EUA abandonavam o tratado como lembrou que, implicando isso o regresso das sanções ao Irão, todos aqueles que negociassem com os iranianos seriam também sancionados.



De acordo com o diário The Guardian, o ministro das Finanças de França, Bruno Le Maire, defendeu que os europeus ajam desse modo para manterem a identidade das suas políticas. "Temos de trabalhar entre nós na Europa no sentido de que seja mantida a nossa soberania económica", afirmou, segundo o periódico britânico.

Le Maire revelou ainda que irá encontrar-se no final deste mês com os homólogos britânico e alemão, servindo essa reunião para decidir que medidas podem ser definidas para contrariar Trump.

O ministro admitiu já ter conversado com Steve Mnuchin, secretário de Estado do Tesouro dos EUA, solicitando que empresas francesas fossem deixadas fora do âmbito das sanções ou que, pelo menos, houvesse um adiamento para a sua aplicação.

E Le Maire recordou mesmo que, em 1996, medidas bloqueadoras permitiram à Europa ficar isenta das sanções norte-americanas contra a Líbia e todos os que com ela negociassem.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.