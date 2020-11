A pensar na Polónia, comissária Dalli quer cancelar fundos para países que não respeitem direitos e fomentem o ódio e exclusão.

Europa arco-íris. Comissão propõe eliminar ódio e exclusão de LGBTQI

Telma MIGUEL



É a primeira pedrada no charco em direção à garantia dos direitos da comunidade LGBTQI na Europa. A anunciada Estratégia da União Europeia para a Igualdade da Comunidade LGBTQI, com objetivos concretos a alcançar até 2025, pretende evitar a discriminação de pessoas desta comunidade, garantir que a violência contra gays, lésbicas, bissexuais, transsexuais, queer, e intersexuais sejam considerados crimes de ódio, aumentando a atualmente muito baixa taxa de denúncia e de investigação . A estratégia prevê ainda que os direitos das “famílias arco-íris” sejam consagrados em todos os países. Um dos exemplos dados num dos folhetos da Comissão Europeia sobre esta estratégia é a de um casal de lésbicas originárias da Eslovénia e da Roménia, a viverem na Bélgica, e que temem voltar aos seus países onde os direitos de maternidade sobre os filhos adotivos que as duas repartem acabariam por ser negados.

A proposta da Comissão inclui orientação política, apoio a medidas coordenadas, e igualmente, criando fundos específicos nos programas europeus já existentes. Os Estados-membros deverão submeter os seus planos de ação em questões de igualdade para a comunidade LGBTQI, com o objetivo de melhor proteger os seus membros contra a discriminação e a violência.

Será ainda criada uma “task force”, sob a direção da comissária Helena Dalli, a comissária europeia para a Igualdade, de forma a que a luta anti-discriminação esteja integrada em todas as iniciativas políticas e legislativas a nível comunitário.

A estratégia que a Comissária da Igualdade, Helena Dalli - que coordena o dossiê - gostaria de ver adotada o mais depressa possível é um dos emblemas da política de direitos humanos da Comissão. No discurso do Estado da União, Ursula von der Leyen disse que não iria descansar enquanto não fosse construída “uma União de Igualdade. Uma União onde todos podem ser quem são e amar quem quiserem - sem medo de recriminação ou discriminação”.

Discriminação cresce de 37% em 2012 para 43% em 2019

Mas até que isto aconteça há ainda muito para andar. No próprio texto de apresentação da Comissão reconhece-se que a Europa tem andado a arrastar os pés em matéria de garantir os direitos e a segurança de pessoas LGBTQI. “Igualdade e não-discriminação são valores fundamentais na União Europeia, integrados nos Tratados e na Carta dos Direitos Fundamentais”. Mas “apesar de haver uma maior aceitação social e apoio para direitos iguais, nem sempre isso se traduziu na melhoria das condições de vida das pessoas LGBTQI”. De acordo com um relatório recentemente divulgado da Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA, na sigla original), 43% das pessoas desta comunidade diz sentir-se discriminada, em 2019. Um número que subiu em relação aos 37% registados em 2012. No entanto, entre 2015-2019 a Comissão implementara uma Lista de Ações que os Estados-membros deveriam

empreender para avançar a igualdade no grupo LGBTQI. É sobre estes princípios que agora se constrói a estratégia mais ampla.

Dalli não paga a cidades polacas “livres de LGBTQI”

A Comissão entende ainda que a nova pressão social da pandemia está a ser especialmente dura para as minorias e a comunidade LGBTQI não é exceção. Helena Dalli, salientou que, a Europa prepara-se para se apresentar ao mundo como o exemplo a seguir em termos de direitos humanos nesta matéria. No entanto, mesmo dentro das suas fronteiras isso está longe de garantido.

Casos recentes, são a criação de zonas livres de pessoas LGBTQI na Polónia, que foi recebido por ativistas com a recomendação de que todas as pessoas deste grupo que pudessem deveriam fugir do país. E a pressão em países como a Hungria, ou a Roménia contra as minorias não para de crescer.

Numa entrevista ao jornal Politico, Dalli defendeu que a lei que está em vias de ser aprovada de impedir o acesso de Estados autocráticos aos dinheiros do orçamento europeu (mecanismo do Estado de Direito) deveria ser também aplicado à violação de direitos da comunidade LGBTQI. “Sou muito a favor desta ideia”, disse.

Atualmente o mecanismo do Estado de Direito (Rule of Law) está nas últimas fase da negociação política e em vias de ser aprovado pelos chefes de Estado e pelo plenário no Parlamento Europeu. O “Rule of Law” irá penalizar ou obrigar países como a Hungria ou a Polónia a reverterem medidas autocráticas. Mas o texto do regulamento é omisso quanto à questão LGBTQI.

Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro anda há meses a ameaçar vetar o orçamento europeu no caso de existir esta cláusula de Estado de Direito. E essa cláusula foi recentemente aprovada nas negociações entre o Parlamento Europeu e a presidência alemã do Conselho Europeu.

Acenar com a cor do dinheiro para levar os países a reorientar políticas, é algo que Dalli já provou que resulta. No início de 2020 recusou subsídios a seis municípios polacos que se auto-proclamaram zonas livres de pessoas LGBTQI. Dalli prefere chamar a estas áreas de exclusão “zonas livres de valores de humanidade”. O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ameaçou processar a Comissão Europeia em relação às retenções de fundos.

Não entregar o dinheiro a quem não cumpre as regras do grupo tem vindo a ser uma posição crescente dentro da Comissão Europeia, mas também defendida pelos eurodeputados. “A igualdade é um dos valores fundamentais da União Europeia, e quem não gosta destes valores, então não deveria receber o dinheiro”.

Luxemburgo e Bélgica no pódio dos mais amigos da comunidade

Segundo o último relatório da ILGA-Europa, Malta é o país europeu onde os direitos fundamentais são mais respeitados, (89,1%). Em segundo lugar está a Bélgica

(73,24%), o que não é de estranhar, uma vez que a Bélgica é o primeiro país europeu a ter um ministro transgénero, a vice primeira-ministra, e ex-eurodeputada Petra de Sutter, que tomou posse no final de Setembro. Em terceiro lugar está o Luxemburgo (72,9%), o que igualmente não é de estranhar, sendo o seu primeiro-ministro, Xavier Bettel, casado com um

