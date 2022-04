A pressão para a União Europeia parar de importar combustíveis russos está a aumentar, enquanto se prepara um sexto pacote de sanções contra Putin. Esta semana um grupo de eurodeputados de quase todo espectro político pediu ao chanceler alemão Scholz para “estar do lado certo da História”.

Eurodeputados imploram a Scholz que lidere embargo ao petróleo russo

Telma MIGUEL A pressão para a União Europeia parar de importar combustíveis russos está a aumentar, enquanto se prepara um sexto pacote de sanções contra Putin. Esta semana um grupo de eurodeputados de quase todo espectro político pediu ao chanceler alemão Scholz para “estar do lado certo da História”.

É de imploração o tom da carta dirigida ao chanceler alemão Olaf Scholz, no sábado, 23 de abril, dias antes de começar a ronda de negociações entre os diplomatas de topo da UE para se chegar a um acordo sobre um possível embargo ao petróleo, gás e carvão russos. Mas o responsável europeu para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, adiantou esta segunda-feira a um jornal alemão que não se vislumbra ainda consenso entre os países para fechar a torneira às importações de combustíveis fósseis russos, pelo que o famoso sexto pacote não deverá ser aprovado esta semana.



Porém, para o grupo de mais de cinco dezenas de eurodeputados – que inclui membros do PE de vários países e de vários grupos políticos, como o dos populares, dos socialistas, do Renew e dos Verdes - que assinaram a carta dirigida a Olaf Scholz -, o embargo é de extrema urgência, perante as atrocidades a que o mundo tem vindo a assistir.

A UE pagou todo o orçamento militar russo em 2020 com importação de combustíveis

E a argumentação é a de que “os líderes das democracias mundiais comprometeram-se a parar a guerra. E, de facto, a UE adotou sanções sem precedentes contra a Rússia e adotou medidas para apoiar a Ucrânia, mas isso não foi o suficiente para convencer Putin e os seus generais. O massacre militar da Ucrânia continua imparável. Os Estados-membros não conseguiram até agora concordar num embargo energético total à Rússia, e a UE continua a pagar cerca de 800 milhões de euros por dia que vão parar aos bolsos de Putin, ajudando a financiar a sua máquina de guerra. E, ao mesmo tempo, a UE não conseguiu introduzir as sanções SWIFT na totalidade, enquanto grandes bancos russos, como o Gazprombank ou o Sberbank, estão excluídos das sanções uma vez que recebem pagamentos europeus pela importação de recursos energéticos da Rússia”.

Segundo as contas deste grupo transversal de eurodeputados – onde se encontram dois anteriores primeiros-ministros, o belga Guy Verhofstadt e o lituano Andrius Kubilius – em 2020 a UE pagou 64 mil milhões de euros à Rússia por recursos energéticos, “o suficiente para cobrir todo o orçamento militar da Rússia, que ascendeu a 61.7 mil milhões de euros nesse ano”. Mas, com o aumento do preço dos combustíveis dos últimos meses, desde a invasão, argumentam os signatários, “a UE está agora a pagar três vezes e meia mais do que pagava à Rússia em 2020”.

Mantendo-se esta situação, alertam, até ao final deste ano a UE terá pago cerca de 200 mil milhões de euros à Rússia. “Este facto coloca a UE numa posição moralmente difícil, embora, como sabe, alguns países e empresas já anunciaram um embargo de facto aos combustíveis russos”, recordam ao chanceler alemão.

A Europa pode libertar-se já do petróleo russo

Por isso, acrescentam, um embargo imediato que fosse só dirigido aos produtos petrolíferos teria logo um enorme impacto na economia russa, uma vez que equivalem a 70% dos pagamentos de todos os recursos energéticos (o gás e o carvão representam juntos apenas 30%). Segundo os eurodeputados, “o embargo ao petróleo pode ser implementado imediatamente, uma vez que os países da UE, incluindo a Alemanha, têm as infraestruturas necessárias para assegurar o fornecimento de petróleo por mar, e 30 membros da OPEC [Organização de Países Exportadores de Petróleo] podem facilmente cobrir as necessidades com um efeito limitado nos preços dos produtos petrolíferos.

Pobreza catastrófica é altamente exagerada

Ou seja, acreditam os eurodeputados, os receios de efeitos catastróficos nas economias e consequente pobreza generalizada, resultantes de um embargo aos recursos energéticos russos, são “altamente sobreavaliados”. No que diz respeito à Alemanha, os efeitos serão “substanciais, mas geríveis”. No lado alemão, a queda do PIB seria numa ordem entre 0,5% a 3%, enquanto para a economia russa, o declínio entre 30 a 40% até ao fim do ano seria um fator importante para convencer Putin a acabar com a guerra.

Os eurodeputados que se dirigiram a Scholz – uma vez que a Alemanha está entre os países mais dependentes dos combustíveis russos e que tem bloqueado uma decisão nesta matéria – recordam a resolução do Parlamento Europeu de 7 de abril deste ano, “aprovada com uma vasta maioria”, na qual se pediu um embargo imediato e total a todos os produtos energéticos russos. “O Parlamento Europeu representa a vontade política dos cidadãos europeus, cuja vasta maioria apoia a Ucrânia e exige mais sanções contra a economia russa”.

No momento em que os países estão a considerar o famoso sexto pacote – que poderá conter a “arma atómica” de sanções às importações de energia – os eurodeputados recordam que é responsabilidade dos chefes de governo e de Estado dos 27 países porem em prática as exigências que o PE já apresentou.

Na carta a Scholz, os eurodeputados referem que a Alemanha é conhecida como um dos países que se tem oposto a um embargo ao petróleo, e por causa desta posição as sanções não são aprovadas. “Essencialmente isto significa que mesmo tendo visto o massacre de Bucha, a UE continua a financiar a máquina de guerra de Putin”.

O lado certo da História

A rematar o apelo à consciência moral da Alemanha, refere-se: “Achamos difícil acreditar que a orgulhosa nação alemã, que apoia fortemente a Ucrânia e que na sua grande maioria pede sanções à Rússia, esteja satisfeita com esta abordagem política do governo alemão”.

Percebendo que o governo alemão tenha medo de concordar com o embargo ao petróleo, uma vez que Putin poderá retaliar cortando o fornecimento de gás à Alemanha– e para o gás natural, nem Berlim, nem a Comissão Europeia, encontraram ainda alternativa imediata ao pipeline NordStream 1- os autores da carta pedem a Scholz que não embarque na “chantagem de Putin”.

“Assim, pedimos ao governo alemão para tomar uma posição do lado certo da História; não para tomar a decisão fácil, mas a certa. É isso o que os cidadãos da UE, incluindo os alemães, esperam da Alemanha, um país que tem uma responsabilidade natural a liderar a comunidade de democracias europeias contra um agressor autoritário”.

Mais, os eurodeputados pedem a Scholz que lidere a UE para ultrapassar o impasse e implemente já o embargo energético à Rússia. “As nossas hesitações significam a continuação dos horrores da guerra. Temos que fazer absolutamente tudo para parar sem demoras esta guerra. A UE já fez história no passado, está na altura de fazê-lo de novo”.

