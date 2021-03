Os representantes do Fidesz, partido no poder na Hungria e polémico pelas suas posições de extrema-direita, decidiram abandonar a família política conservadora no parlamento europeu depois de o grupo do PPE ter aprovado uma regra que permitia expulsar os dissidentes.

Mundo 2 min.

Eurodeputados de Viktor Orbán rompem com Partido Popular Europeu

A ruptura do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, com o grupo do Partido Popular Europeu (PPE) no Parlamento Europeu foi consumada esta quarta-feira, depois de meses de guerra interna. O primeiro-ministro húngaro comunicou por escrito que os 13 eurodeputados do seu partido, Fidesz, abandonam de vez o grupo do Partido Popular Europeu (PPE) após uma alteração das regras internas que procuravam facilitar a sua exclusão ou expulsão.

Esta decisão marca uma alteração interna dentro do PPE, que até agora tinha conseguido apaziguar a linha de extrema-direita de Orbán e outros líderes para evitar uma divisão na direita europeia que ameaça a sua presença em alguns países, sobretudo na Europa Central e Oriental.

A CDU alemã de Angela Merkel e o PP espanhol de Pablo Casado, que defendiam uma política de apaziguamento, não conseguiram evitar o descontentamento interno devido aos sucessivos ataques de Orbán contra a sua própria família política no parlamento europeu e contra legislação da UE em áreas como a migração, a liberdade académica ou a liberdade de informação.

De acordo com o El País, o eurodeputado alemão Manfred Weber tem tentado durante meses construir pontes com Orbán e convencê-lo a moderar a sua postura política. Weber escreveu ao primeiro-ministro húngaro esta quarta-feira para lhe assegurar que as alterações ao regulamento interno "não afetam directamente o estatuto de qualquer membro do grupo" e para propor "uma conversa telefónica" o mais cedo possível.

Os partidários de manter Fidesz no grupo temiam que a sua expulsão provocasse uma dinâmica semelhante à britânica. Os conservadores britânicos deixaram o PPE durante o mandato de David Cameron como primeiro-ministro, um movimento que os deixou isolados nas instituições europeias e que algumas fontes em Bruxelas interpretam como o primeiro passo em direção a Brexit. A perda de Orbán, além disso, privou os conservadores europeus de um líder muito popular no seu país, que ganhou as últimas eleições gerais (2018) com 49% dos votos e ganhou 67% dos lugares.

O primeiro-ministro húngaro ameaçou sabotar a aprovação do fundo de recuperação mas apenas teve o apoio relutante da Polónia. O facto é que Orbán, cada vez mais encurralado entre os conservadores, foi afastando-se gradualmente do PPE.

A maioria dos membros do PPE aprovou a alteração ao regulamento do grupo por 148 votos a favor e 28 contra, ou seja, com um voto favorável de 84,1% dos 176 votos expressos, com quatro abstenções.

