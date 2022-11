Criado nos anos 90, o Tratado da Carta de Energia é hoje visto como um dinossauro que ameaça de processos os países que queiram largar os combustíveis fósseis. O Parlamento Europeu votou ontem a favor da saída. Sete países europeus já avisaram que vão sair, incluindo o Luxemburgo.

Eurodeputados contra tratado que protege combustíveis fósseis

Telma MIGUEL Criado nos anos 90, o Tratado da Carta de Energia é hoje visto como um dinossauro que ameaça de processos os países que queiram largar os combustíveis fósseis. O Parlamento Europeu votou ontem a favor da saída. Sete países europeus já avisaram que vão sair, incluindo o Luxemburgo.

O Tratado da Carta de Energia (TCE) é um dos maiores entraves legais ao abandono dos combustíveis fósseis pelos países europeus. E é um sério obstáculo à meta da União Europeia– inscrita na Lei do Clima – de atingir a neutralidade carbónica em 2050. Mas, em Bruxelas, há pressão política para a renegociação do contrato ou a saída pura e simples.

O TCE foi criado nos anos 90 para alcançar cooperação multilateral no setor da energia. Mas, segundo o grupo de reflexão Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IIDS), o TCE tem sido usado nos últimos anos sobretudo para processar os governos pelas suas políticas ‘verdes’ que prejudicam os investimentos das empresas fósseis.

A ameaça sobre a cabeça dos Estados que ensaiam a transição para as renováveis é real, tendo já sido pagas indemnizações milionárias. Este ano, duas empresas alemãs processaram os Países Baixos por estar a descontinuar o uso de carvão. E este passado litigioso constitui uma ameaça e uma inibição para os governos que se preparam para fazer a transição energética.

Por isso, tem havido a tentativa de modernizar o tratado. “O reconhecimento generalizado de que o TCE é um obstáculo à transição para uma economia descarbonizada levou a negociações de como ‘modernizar’ eficazmente o tratado”, escreve o IIDS, que se tem envolvido em fazer lóbi e pressionar os países a sair.

O Luxemburgo quer sair do Tratado da Carta de Energia

A França, a Polónia, a Espanha, os Países Baixos, o Luxemburgo e a Eslovénia foram os primeiros países europeus a anunciar que deixariam o TCE, para poderem cumprir as suas promessas de atingir metas climáticas. A 11 de novembro, também o governo alemão anunciou que o faria, tornando-se a maior economia europeia a avisar que sairá do polémico clube de combustíveis fósseis. Este grupo de países, que representa uma grande fatia da população europeia, está a exercer pressão sobre a Comissão de von der Leyen para que organize uma saída em grupo do TCE.

O tratado foi assinado por 53 países e partes (incluindo a agência atómica europeia Euratom) mas o secretariado-geral do TCE planeia expandir este acordo para países africanos, que estão na encruzilhada de aderir às energias renováveis ou de aproveitar as suas reservas de combustível fóssil para investir agora nos seus próprios sistemas energéticos. Por causa da fraca cobertura energética e dos seus milhões de cidadãos excluídos do acesso à energia, a África constitui uma grande oportunidade ou para os combustíveis fósseis, ou para pesar realmente nas ambições mundiais de reduzir rapidamente as emissões de CO2. Por isso, África tem uma influência grande nesta luta.

Parlamento quer “uma saída coordenada” de toda a UE

Numa resolução aprovada esta quinta-feira, o Parlamento Europeu (PE) indicou que daria apoio à saída da União Europeia do TCE assim que isso lhe for pedido – ou seja, por iniciativa da Comissão Europeia. E quer que a Comissão comece imediatamente o processo “para uma saída coordenada da UE”. Pede ao Conselho Europeu (onde estão reunidos todos os governos nacionais) que também apoie a saída.

Num comunicado do PE, escreve-se que os eurodeputados acreditam que esta é a melhor opção “para alcançar a segurança jurídica e evitar que o TCE ponha em perigo as ambições climáticas e de energia da UE”.

Entretanto, a Comissão Europeia está a negociar com a direção da organização do TCE uma modernização que implica que as obrigações de cumprir o tratado só funcionariam por mais dez anos para os 27 países europeus e ainda para o Reino Unido. Os outros signatários do tratado não estariam neste acordo ‘modernizado’.

No texto que saiu do PE, os deputados europeus consideram que o atual TCE “é um instrumento datado que já não serve os interesses da União Europeia”. Para o Parlamento Europeu, a melhor solução é a Comissão negociar a saída de todo o bloco de 27 países e de forma a evitar, também, que a cláusula de caducidade continue a levar a disputas legais. A cláusula de caducidade do TCE permite que os infratores ao tratado possam ser processados até 20 anos após terem saído.

