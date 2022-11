Marine Le Pen decidiu retirar-se para se concentrar nas atividades parlamentares do partido de extrema-direita.

Eurodeputado Jordan Bardella sucede a Le Pen no Rassemblement National

O eurodeputado Jordan Bardella converteu-se esta sábado no novo líder do partido de extrema-direita francês Rassemblement National (RN) e assume o testemunho de Marine Le Pen, que decidiu retirar-se para se concentrar nas atividades parlamentares do partido.

Bardella, presidente interino do Rassemblement National (Reagrupamento Nacional) desde 2021 e considerado originalmente um elemento radical do partido, obteve 84,4% dos votos contra o presidente da câmara de Perpignan e o histórico do partido Louis Aliot.

Jordan Bardella obteve uma percentagem muito superior aos 67,65% dos votos quando Marine Le Pen ganhou contra Bruno Gollnisch para suceder ao seu pai, Jean-Marie Le Pen, há onze anos.

Marine Le Pen vai focar-se agora na liderança do bloco parlamentar do seu partido, a maior força no parlamento desde as eleições de junho, com 89 lugares.

A vitória de Bardella significa que o RN fica sem alguém da família Le Pen ao leme do destino do partido desde a sua fundação como Frente Nacional há 50 anos, mas o eurodeputado de 27 anos, que tem defendido movimentos anti-imigração, tem uma relação com a sobrinha de Le Pen.

