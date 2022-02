O gesto do nacionalista Angel Dzhambazki foi condenado pelo presidente da instituição e pode levar a uma sanção.

Polémica

Eurodeputado búlgaro faz saudação nazi no Parlamento europeu

AFP Um eurodeputado nacionalista búlgaro fez na quarta-feira uma saudação nazi no hemiciclo do Parlamento Europeu em Estrasburgo, um gesto condenado pelo presidente da instituição e que pode levar a uma sanção.

Depois de intervir num debate sobre o Estado de direito na Polónia e Hungria, Angel Dzhambazki, do grupo eurocético ECR, virou-se e segurou o braço direito à sua frente durante alguns segundos antes de se afastar, de acordo com um vídeo do debate disponível no website do Parlamento Europeu.



"Nunca lhe permitiremos que nos diga o que dizer e o que fazer. Viva a Bulgária, Hungria, Orbán, Fidesz e a Europa dos Estados-nação", disse o eurodeputado do partido nacionalista búlgaro VMRO ao hemiciclo, antes de abandonar a sala.

No Twitter, o deputado também descreveu como uma "abominação" a decisão do Tribunal de Justiça da UE, que na quarta-feira aprovou um mecanismo, contestado por Varsóvia e Budapeste, que permite a retenção de fundos europeus destinados a países onde são encontradas violações do Estado de direito.

"Uma saudação fascista no Parlamento Europeu é inaceitável", tweetou a presidente da instituição, Roberta Metsola. "Ofende-me e a todos na Europa (...) Este gesto faz parte do capítulo mais negro da nossa história e deve permanecer lá".

Parlamento vai verificar imagens

A vice-presidente do Parlamento Europeu, a italiana Pina Picierno, que liderava o debate na altura, disse anteriormente que a instituição iria verificar com as câmaras "se havia ou não uma saudação fascista" e que, se houvesse, seriam tomadas sanções.

O Secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus, Clément Beaune, que esteve presente no debate como parte da presidência francesa da UE, descreveu o gesto no Twitter como "escandaloso e indigno". A delegação francesa do grupo centrista Renew Europe pediu a Roberta Metsola "para agir".

O regulamento interno do Parlamento Europeu estabelece que os deputados europeus "devem abster-se de qualquer comportamento impróprio" e "qualquer linguagem ofensiva".

O não cumprimento destas regras pode resultar em sanções como a perda da participação em atividades parlamentares ou a perda de subsídios.