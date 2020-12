Membro destacado do Fidész - que discrimina a comunidade gay - e um dos redatores da constituição húngara, József Szájer demitiu-se do Parlamento Europeu e reconheceu culpa por violar leis anti-covid belgas.

Mundo 4 min.

Eurodeputado apanhado em orgia ilegal é do partido de Orbán

Telma MIGUEL Membro destacado do Fidész - que discrimina a comunidade gay - e um dos redatores da constituição húngara, József Szájer demitiu-se do Parlamento Europeu e reconheceu culpa por violar leis anti-covid belgas.

O eurodeputado húngaro detido no passado sábado, quando a polícia interrompeu uma orgia com 25 homens no centro de Bruxelas, é um membro destacado do partido no poder na Hungria – que tem perseguido as minorias LGBTQ+ - e um dos redatores da constituição húngara.

Europa arco-íris. Comissão propõe eliminar ódio e exclusão de LGBTQI A pensar na Polónia, comissária Dalli quer cancelar fundos para países que não respeitem direitos e fomentem o ódio e exclusão.

József Szájer reconheceu, ontem, dia 1, que estava “presente” na “festa privada”, em violação das regras anti-Covid em vigor na Bélgica que proíbem ajuntamentos de qualquer tipo. Na “partie de jambes en l’air” estaria também um número indeterminado de diplomatas.

“Uma forte luta interna”

A sua identidade não foi divulgada, mas havia uma enorme especulação no Twitter de que se trataria de József Szájer, um político sénior, de 59 anos, e próximo do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. A origem dos rumores deve-se ao facto de, no domingo (precisamente um dia depois dos acontecimentos), Szájer ter enviado um pedido formal de demissão das suas funções de eurodeputado ao presidente do Parlamento Europeu. Na carta endereçada a David Sassoli, o húngaro explicou que a sua decisão “marcava um longo período de reflexão” no qual vinha a sentir “uma forte luta interna”, provocada pela sua atividade política. Referiu ainda que iria passar a dedicar-se a atividades intelectuais.

Orçamento da EU. O regresso dos vilões Hungria e Polónia travam pacote histórico de €1.8 biliões de euros para não cumprirem regras democráticas. A solução não está à vista.

Segundo o jornal Hungary Today, o grupo cristão democrata EPP (no qual o Fidész se inscreve), em resposta ao pedido de demissão deste seu eurodeputado, agradeceu o trabalho de Szájer e “o seu papel em promover o conservadorismo húngaro e a democracia cristã na cena política europeia”.

A descida pelo cano

Szájer é um dos membros fundadores do partido populista da extrema-direita no poder na Hungria, Fidész, e próximo de Viktor Orbán. Fez parte da equipa de legisladores que redigiu a constituição húngara. E nos seus 30 anos de carreira como político, foi quatro vezes eleito para o parlamento em Budapeste e outras quatro vezes como representante do Fidész no Parlamento Europeu, onde foi cabeça de lista por este partido. Integrava atualmente o comité de Negócios Estrangeiros. Desde 2010, o Fidész obtém a maioria e Orbán formou quatro governos consecutivos, com políticas cada vez mais repressivas.

António Costa. Os direitos sociais vão ser a prioridade da presidência portuguesa Numa conferência de imprensa em Bruxelas, o primeiro ministro português avisou que não há plano B, se o orçamento de €1,8biliões não for desbloqueado até fim de dezembro.

Segundo relato da polícia - que não identificou Szájer - um eurodeputado tentou, na madrugada de sexta para sábado, escapar por uma janela, quando a polícia interrompeu uma orgia e acabaria por magoar-se na queda e ser detido. Um comunicado do procurador público, ontem divulgado, esclarece que foi um transeunte que deu conta que um homem estava a descer do primeiro andar onde uma festa estava a decorrer, agarrando-se ao cano de esgoto e tendo ficado com as mãos ensanguentadas. Na altura, de acordo com o depoimento da procuradoria belga, “o homem não pôde apresentar nenhuns documentos de identificação. Foi acompanhado a casa pela polícia onde foi identificado como S.J. (1961) através do seu passaporte diplomático”.

Nicolas Schmit. "A crise não pode ser a oportunidade para reduzir direitos" O comissário europeu luxemburguês, com a pasta do Emprego, quer que nos próximos meses a agenda social esteja no topo das prioridades para proteger os trabalhadores e os mais pobres da crise que se apresenta mais profunda, agora que a Europa volta a confinar.

Na declaração que produziu ontem, Szájer contou que foi “admoestado” pelos polícias que o acompanharam a casa e declarou estar “profundamente arrependido” por ter quebrado as restrições anti-covid na Bélgica. “Foi irresponsável da minha parte. Estou preparado para pagar a multa respetiva”, disse. A Bélgica tem em vigor um regime estrito que limita os contactos sociais dentro de portas a uma pessoa.

25 contra Hungria

Na declaração de ontem, Szájer, tentou igualmente lançar água na fogueira, tentando separar o seu comportamento da reputação do seu partido. Sugeriu que se interpretasse o seu “passo em falso” como “estritamente pessoal” e pediu a toda a gente para “não o estender à pátria, ou à minha comunidade política”.

O que será pouco provável, uma vez que é quase impossível neste caso rocambolesco não realçar discrepâncias entre comportamentos privados e posições políticas. O Fidész de Orbán tem sistematicamente perseguido a comunidade LGBTQ+ internamente e, ainda na semana passada, opôs-se numa sessão pública do PE ao Plano de Igualdade de Género apresentado pela Comissão Europeia que garantiria proteção aos membros da comunidade no território da União Europeia.

Atualmente a Hungria também não tem grande benefício da dúvida nas instituições em Bruxelas, e a sua reputação está manchada o suficiente. Juntamente com a Polónia, o país tem estado cada vez mais distante do resto dos outros 25 países em questões precisamente de direitos das minorias e direitos fundamentais. E está ainda a bloquear a aprovação do orçamento europeu para não se submeter às regras democráticas do bloco. E a enervar 25 capitais europeias.

Atualmente a Polónia e a Hungria estão a enfrentar procedimentos disciplinares ao abrigo do Artigo 7, por violação das normas democráticas na União Europeia. A Hungria está a ser investigada por violar a independência judicial, liberdade de expressão e direitos das minorias. No caso levantado pelo Parlamento Europeu contra a Hungria, refere-se ainda a corrupção institucional e maus tratos a migrantes e refugiados.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.