Eurocentrismo escondido com NATO de fora

Raquel RIBEIRO "Esclarecer", "clarificar", "explicar": é assim que políticos e comentadores pretendem receber o chefe de Estado de um país soberano como o Brasil. Uma posição "pedagógica" sobre como Lula deve se posicionar no mundo.

Nos últimos dias temos assistido a um coro, da (extrema-)direita à esquerda, que se insurge contra a posição do presidente do Brasil, Lula da Silva, sobre a necessidade urgente de uma paz negociada para o conflito na Ucrânia.

Na sequência da visita à China, e fazendo eco de várias afirmações de quando ainda era apenas candidato à presidência, Lula não parece defender na totalidade a solução apresentada por Xi Jinping para a guerra na Ucrânia. No entanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Mauro Vieira, sublinhou, citado pela revista Time, que "é urgente acabar com as mortes, destruição e medidas que encorajam a pressão inflacionária em todos os países".

Tendo condenado abertamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, Lula rejeitou o envio de material militar para a Ucrânia em Janeiro - até a Colômbia, o mais importante parceiro latino-americano da NATO, rejeitou a proposta. Lula tem também defendido, insistentemente, a necessidade de abertura de um processo de paz e de negociações, e tem continuado a implicar os EUA, a UE e a NATO no que chama de responsabilidade pela escalada do conflito.

É de assinalar, neste último ano, o conjunto de pessoas (...) que normalmente até recorrem à importância do 'lugar de fala' e que parecem hoje empenhadas em retóricas belicistas, que vêm finalmente 'explicar' de forma 'didáctica' ou 'pedagógica' ao presidente de um país soberano como se deve comportar.

E se dúvidas houvesse sobre a necessidade e urgência destes apelos, basta acompanhar o desenvolvimento da retórica russa sobre o nuclear ou a ligeireza como ainda ontem o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmava que "o lugar de direito da Ucrânia é na NATO". Se isto não é escalada do conflito, o que será?

A posição de Lula não é muito diferente da do Papa Francisco ou de Gustavo Petro. Mas no cada vez mais estreito espaço mediático onde só há lugar para consensos, e onde figuras como Joe Biden e Ursula von der Leyen é que decidem o que (e como) devemos pensar, nem condenando a invasão e apelando permanentemente à paz, como o fizeram os três sul-americanos, deixam de ser reduzidos a "putinistas".

É também por isso que a visita oficial de Lula da Silva a Portugal se reveste de significado para as celebrações do 25 de Abril este ano. Tem sido interessante acompanhar a ginástica das análises para destrinçar entre entidade "Lula" e entidade "presidente do Brasil", para se discutir, da esquerda à direita, como "acolher" o presidente do "país-irmão" Brasil, mas "ensinar" a Lula que não é bem assim que se deve posicionar face à guerra na Ucrânia. E sobretudo: como se atreve a pedir negociações de paz?

De Paulo Pedroso (PS), na RTP, a garantir que "ficaria surpreendido que Lula entrasse e saísse do país, e repetisse este discurso, e os portugueses se limitassem, quais hospedeiros, a não ter posição e a ser uma espécie de local de visita de um convidado ilustre", à indignação de José Eduardo Martins (PSD) na SIC-N que espera que "o Senhor Presidente da República faça um discurso pedagógico a explicar o papel da União Europeia nesta guerra", terminando na ministra da Defesa do PS, Helena Carreiras, que segundo o Público, "quando conversar com Lula da Silva (...) irá 'esclarecer e clarificar' qual a posição portuguesa face à guerra na Ucrânia" - fica a dúvida se o Presidente brasileiro foi convidado para uma visita oficial ou para um mini-curso de relações internacionais patrocinado pela NATO.

E as "lições" ao Presidente brasileiro não ficam por aqui. Nas redes sociais há quem, também pedagogicamente, faça apelos a que se junte ao cravo vermelho na lapela a bandeira da Ucrânia (para continuar a "explicar" a Lula como ele está errado); se rasguem vestes porque afinal entre Lula e Bolsonaro "afinal já não há diferença"; se promovam protestos, como o da comunidade ucraniana que coincidirá o do Chega (que organiza uma manifestação em frente ao Parlamento), e ainda quem, à esquerda, envergonhadamente elogie a Iniciativa Liberal (que se retirará do plenário quando Lula discursar), comparando Lula e Zelensky.

Tem havido quem acuse aqueles que defendem negociações de paz para esta guerra como a "esquerda da paz". Fazendo por esquecer que a luta pela paz faz parte do património da esquerda em todo o século XX, talvez lhes escape que a verdadeira novidade não será bem essa ("a esquerda da paz") mas o seu exacto contrário: "finalmente" conhecemos a "esquerda da guerra".

É de assinalar, neste último ano, o conjunto de pessoas que antes (num esgar que hoje atribuem talvez à sua juventude) se insurgiram pela paz, contra a NATO e as suas intervenções "defensivas" e expansionistas, da Jugoslávia ao Iraque; pessoas que normalmente até recorrem à importância do "lugar de fala" e que parecem hoje empenhadas em retóricas belicistas, que vêm finalmente "explicar" de forma "didáctica" ou "pedagógica" ao presidente de um país soberano como se deve comportar.

E explicar-lhe, de um alto cheio de moral a que, no mínimo, poderemos chamar de eurocentrismo, como o Brasil se deve posicionar perante o mundo, o que deve dizer e pensar, e, até, com quem pode ou não negociar diplomática ou economicamente.

Escusado será dizer que quando recebemos Macron ou visitamos Washington, nem nos atrevemos a "ensinar" ao Presidente francês como deve tratar com as ex-colónias em África, ou a "lembrar" ao Presidente americano que não é ele que tem de escolher líderes na América Latina, um continente sistematicamente trespassado por golpes de Estado promovidos pelos EUA, incluindo já neste século (como na Bolívia, ou aquele, mais "brando", que até levou Bolsonaro ao poder).

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

