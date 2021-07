Os nove adeptos todos da mesma família portuguesa, residem em Le Thillot e Fresse-sur-Moselle e viajaram juntos para assistir ao Portugal-França, do Euro2020. Após o regresso testaram positivo causando um surto da variante Delta.

França. Portugueses infetados causam surto em Vosges após viagem à Hungria para ver Portugal contra França

Paula SANTOS FERREIRA Os nove adeptos todos da mesma família portuguesa, residem em Le Thillot e Fresse-sur-Moselle e viajaram juntos para assistir ao Portugal-França, do Euro2020. Após o regresso testaram positivo causando um surto da variante Delta.

O surto de nove casos positivos da variante delta entre imigrantes portugueses em Le Thillot e Fresse-sur-Moselle foi anunciado pela prefeitura de Vosges, esta quarta-feira à noite, dia 30 de junho, em comunicado.

Em comum, além de serem da mesma família, todos estes portugueses viajaram juntos, "no final de junho", "num minibus até Budapeste", na Hungria, para assistir ao jogo do campeonato europeu, entre a seleção portuguesa e a seleção francesa, no dia 23 de junho, declarou à AFP o presidente da câmara de Le Thillot, Michel Mourot.

"Regressaram de lá e os casos foram detetados uma semana mais tarde. Temos seis casos positivos na comuna de Le Thillot e três casos positivos em Fresse-sur-Moselle. Mas são todos da mesma família", disse Mourot à AFP.

"Todos estes casos cujos testes acusaram poisitivo à infeção pela variante indiana entre os habitantes do sector Le Thillot e Fresse-sur-Moselle já estão identificados", frisou a prefeitura de Vosges.

Nesta partida na Arena Puskas em Budapeste, a 23 de Junho para a fase de grupos foi permitida a lotação completa do estádio e o uso da máscara foi facultativo.

Contudo, a prefeitura de Vogues não quis confirmar à AFP a probabilidade destes nove terem sido contaminados durante a viagem à Hungria. Nem a Agência Regional de saúde (ARS) da região da Grande Est assumiu que a contaminação ocorreu durante uma viagem ao estrangeiro, não querendo adiantar mais pormenores à AFP.

A ARS e a prefeitura de Vosges anunciaram a implementação de operações gratuitas de rastreio e vacinação sem marcação no departamento, a fim de evitar a propagação da variante delta, a mais contagiosa.



Euro2020 aumenta infeções

Este não é o primeiro caso de infeções covid-19 relacionadas com o Euro 2020. Aliás, o assunto está a ser alvo de polémica. Na Escócia registaram-se mais de 2000 casos de infeção entre adeptos que foram aos estádios assistir a partidas da sua seleção ou que ficaram nas redondezas do estádio. Na Dinamarca mais de 200 novas infeções foram registadas entre adeptos da equipa dinamarquesa que também viajaram para assistir ao vivo aos jogos da sua seleção. O campeonato europeu ao permitir público nos estádios tornou-se um dos focos de infeção de covid-19, sobretudo devido à variante delta, muito mais contagiosa do que as outras variantes.

"Parte da minha família estará com camisolas de Portugal", afirma Griezmann O jogador lusodescendente da seleção francesa comentou o embate com Portugal e afirmou que parte da família vai torcer pelos homens liderados por Cristiano Ronaldo.

Por isso mesmo, a Inglaterra já pediu ontem aos italianos que não viajassem para Londres para assistir à final do Euro 2020 entre Inglaterra e Itália, no próximo domingo. Além de que o Reino Unido exige a quem chegue ao país uma quarentena de 10 dias.

No estádio de Wembley, em Londres são esperadas 60 mil pessoas, tendo a câmara de Londres sorteado até bilhetes, no início do mês, entre os residentes que já tenham primeira dose da vacina, pelo menos, aquando da partida final deste europeu, uma forma de apelar à vacinação entre os jovens.

O jogo mais emocionante

Voltando ao jogo Portugal-França da fase de grupos, de acordo com a imprensa portuguesa esta partida cujo resultado foi um empate a duas bolas foi o jogo mais emocionante até então do Euro 2020. E segundo as estatísticas o mais visto pelos espetadores televisivos em Portugal

“O jogo, qual montanha-russa de emoções, foi visto por mais de 5,1 milhões de portugueses, a que correspondeu uma audiência média de 3,461 milhões de telespetadores e um ‘share’ de 69,3%”, analisou a Universal McCann, agência de meios do grupo Mediabrands, citada pelo Observador.

Portugal-França. Diálogo entre Ronaldo e Benzema Ora marcas tu, ora marco eu, ora marco eu, ora marcas tu. Empate a dois golos apura França em primeiro lugar e empurra Portugal para o jogo vs Bélgica no dia 27, em Sevilha

“Desde a final do Euro2016 que não havia um programa na televisão portuguesa com audiências tão elevadas”, sublinhou.

Felizes com este resultado, Portugal, viria mais tarde a ser excluído do Europeu nos quartos de final pela Bélgica. Mas, todas as seleções do seu grupo - o 'grupo da morte' tiveram também o mesmo destino.

Com AFP

