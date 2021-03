O juiz entende que Jacob Chansley, também conhecido como Viking do Capitólio, poderia representar uma ameaça para a população.

EUA. 'Viking' que assaltou Capitólio vai aguardar julgamento na prisão

O juiz norte-americano Royce Lamberth ordenou a permanência na prisão de Jacob Anthony Chansley, também conhecido por Jake Angeli ou QAnon Shaman, enquanto aguarda pelo julgamento acusado de estar envolvido no assalto ao Capitólio.

A defesa pediu que a espera fosse em liberdade alegando que não podia falar em privado com o arguido na prisão. Defenderam também o perigo de uma maior exposição ao risco de infecção por covid-19.

No entanto, o juiz rejeitou os argumentos dos advogados de defesa e afirmou que a recusa de Chansley em enfrentar a gravidade das alegações mostra o seu "distanciamento da realidade". O juiz também acredita que o arguido continua a ser uma ameaça para a população.

Jacob Chansley declarou-se inocente das acusações de conduta desordeira e de obstrução de um procedimento oficial. "O arguido carateriza-se como uma pessoa pacífica que foi encontrada no edifício do Capitólio no dia 6 de janeiro por agentes da polícia. O Tribunal não acha convincente nenhuma das suas muitas tentativas de manipular as provas e minimizar a seriedade das suas ações", concluiu Lamberth.

