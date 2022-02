Cerca de três mil homens serão destacados para Polónia, Roménia e Alemanha.

Tensão com a Rússia

EUA vão enviar tropas para a Europa nos próximos dias

AFP Cerca de três mil homens serão destacados para Polónia, Roménia e Alemanha.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, planeia enviar reforços militares para a Europa de Leste, em apoio às forças da NATO já nos "próximos dias", confirmou esta quarta-feira a administração da Casa Branca.

"Sob as instruções do presidente e de acordo com as recomendações do Secretário da Defesa Austin, o departamento irá reposicionar algumas das unidades estacionadas na Europa mais a leste", disse o alto funcionário norte-americano, sem citar números, mas a BBC avança que serão cerca de três mil militares. "Estas forças não lutarão na Ucrânia. Estes movimentos não são permanentes, eles respondem às circunstâncias atuais", reiterou ainda.

Cerca de 1.000 soldados serão redistribuídos da Alemanha para a Roménia, e outros 2.000 serão enviados da base da Carolina do Norte para a Alemanha e Polónia", de acordo com a imprensa norte-americana.

Os EUA já têm entre 75.000 e 80.000 soldados na Europa como forças permanentes estacionadas e como parte de rotações regulares em países aliados, como a Polónia.

Os Estados Unidos acusam a Rússia de se preparar para invadir a Ucrânia, um país já dilacerado por uma guerra civil no leste entre as forças de Kiev e separatistas pró-russos apoiados por Moscovo.

