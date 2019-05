Os dois suspeitos, alunos da escola onde ocorreu o ataque, já foram detidos.

EUA. Um morto e oito feridos após tiroteiro numa escola no Colorado

Um aluno de 18 anos morreu e oito adolescentes ficaram feridos na sequência de um tiroteio, esta terça-feira, numa escola nos arredores de Denver, no estado norte-americano do Colorado, informaram as autoridades em novo balanço.

"É com enorme tristeza que confirmamos que um aluno da escola STEM foi morto hoje [terça-feira]", informou a polícia local, na rede social twitter.

Os dois suspeitos, estudantes naquela escola em Highlands Ranch, já foram detidos pelas autoridades, indicou em conferência de imprensa o xerife do condado de Douglas, Tony Spurlock.

Spurlock acrescentou que pelo menos oito estudantes, todos com 15 anos ou mais, foram hospitalizados na sequência do tiroteio, que ocorreu a cerca de 10 quilómetros da Columbine High School, palco de um massacre em 1999 que deixou 15 mortos.

O tiroteio começou por volta das 14h00 () e as autoridades chegaram “cerca de dois minutos” depois, após um alerta do estabelecimento escolar, e detiveram os dois suspeitos, informou Spurlock, destacando que “esta rápida reação dos agentes contribuiu para salvar vidas”.

Dezenas de ambulâncias, caminhões de bombeiros, carros de polícia e helicópteros foram mobilizados após o tiroteio.



Lusa e AFP