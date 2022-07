EUA. Tiroteio no desfile do Dia da Independência em Chicago

Até ao momento, há seis mortes confirmadas.

Um tiroteio num desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos da América em Highland Park, subúrbio da cidade de Chicago, fez pelo seis mortos e 24 feridos, de acordo com as autoridades locais citadas pelos meios de comunicação social locais.

O município de Highland Park informou na sua página no Facebook que a polícia foi mobilizada para o local após um "incidente" no desfile do Dia da Independência, que é comemorado a 4 de julho.

O suspeito, descrito pela polícia como um homem branco entre os 18 e os 20 anos, encontra-se em fuga, estará armado e é “considerado perigoso”.

O jornal Chicago Tribune refere que o governador de Illinois, o democrata Jay Robert "J. B." Pritzker estava no local.

Um repórter do jornal local Chicago Sun-Times relatou ter identificado no local três corpos ensanguentados cobertos por mantas. Também testemunhas citadas pela AP indicaram ter visto no local corpos ensanguentados cobertos. O Sun-Times informou que o desfile começou por volta das 10h locais, mas que foi subitamente interrompido 10 minutos depois de serem ouvidos disparos.





