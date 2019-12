As autoridades norte-americanas anunciaram que estão a investigar se há motivação terrorista no tiroteio ocorrido hoje numa base naval no Estado da Florida, tendo já indicado que o suspeito, que foi abatido, era um estudante de nacionalidade saudita.

EUA. Tiroteio em base naval dos EUA com possível ligação terrorista

Ana Patrícia CARDOSO As autoridades norte-americanas anunciaram que estão a investigar se há motivação terrorista no tiroteio ocorrido hoje numa base naval no Estado da Florida, tendo já indicado que o suspeito, que foi abatido, era um estudante de nacionalidade saudita.

O tiroteio, que provocou ainda três mortos e pelo menos oito feridos, ocorreu na base naval de Pensacola.

A base aeronaval, que abriga mais de 16.000 militares e 7.400 funcionários civis, de acordo com página da instituição na Internet, é uma das mais conhecidas e importantes da Marinha norte-americana, estendendo-se ao longo da orla a sudoeste do centro de Pensacola e dominando a economia da área circundante.

É o lar da equipa de demonstração de voo dos Blue Angels e inclui o Museu Nacional da Aviação Naval, uma popular atração turística regional.

O tiroteio ocorre dois dias depois de um marinheiro norte-americano ter matado duas pessoas e ferido uma terceira no estaleiro da base militar de Pearl Harbor, no Havai, antes de cometer suicídio.



Lusa