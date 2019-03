Martha McSally foi a primeira mulher a pilotar um avião de combate no país.

EUA. Senadora e ex-militar foi violada na força aérea

A senadora americana e ex-militar Martha McSally revelou esta quarta-feira que foi violada por um quadro superior militar quando se encontrava no exército. Martha partilhou a sua história durante uma audição na comissão de Defesa do Senado norte-americano, que estava precisamente a ouvir outras vítimas de abusos sexuais nas forças militares.

"Fui perseguida e violada por um oficial sénior", confirmou. A senadora republicana no Arizona, agora com 52 anos, trabalhou durante 26 anos na Força Aérea e afirmou que, na altura, não denunciou o violador por "não confiar no sistema". Ontem optou por não divulgar o nome do agressor, bem como a data exata do sucedido.

"Eu também sou uma sobrevivente de violência sexual no exército, mas ao contrário de tantas vítimas corajosas, eu não denunciei [o crime]. Não confiava no sistema na altura. Estava envergonhada e desorientada. Esta luta é profundamente pessoal", contou visivelmente comovida durante a audição.

McSally junta-se a Joni Ernst, senadora republicana pelo Iowa e ex-militar, que em janeiro deste ano revelou ter sido violada na Universidade.

A senadora do Arizona foi a primeira mulher a pilotar um avião de combate nos EUA e chegou a liderar um esquadrão de combate. Quando entrou na Escola da Força Aérea em 1984, histórias como a de Martha eram muito comuns, o que revela "uma resposta claramente inadequada" do exército, afirmou. E salientou as recorrentes "falhas no processo de prevenção de agressão sexual, investigação e julgamento" destes casos.

Disse também ter-se sentido "horrorizada" na altura em que tentou contar a sua história, passados 18 anos de carreira militar. "Como outras vítimas, achei que o sistema estava a violar-me novamente", disse.

No discurso de ontem pediu maior responsabilidade dos quadros superiores militares, bem como uma mudança de cultura dentro da sistema militar. "Não quero que chefes de comando consigam fugir às suas responsabilidades, eles precisam de ser chamados a resolver o problema", declarou.

Após ter deixado o exército com o título de coronel, Martha foi eleita para a Casa dos Representantes. No final de 2018, o seu nome foi apontado para ocupar o lugar deixado vago pelo senador John McCain, que morreu no mesmo ano.

De acordo com um relatório divulgado pelo Pentágono em maio de 2018, o número de violações reportadas aumentou 10% entre outubro de 2016 e setembro de 2017. No total, 1,3 milhões de pessoas estão atualmente ao serviço das forças militares norte-americanas.

