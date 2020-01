Na nova ofensiva norte-americana quer afetar a principal fonte de receita da ilha. Não há voos comerciais dos EUA para Cuba. Os charters só aterram em Havana.

EUA restringem voos para Cuba com objetivo de cortar receitas do turismo da ilha

Na nova ofensiva norte-americana quer afetar a principal fonte de receita da ilha. Não há voos comerciais dos EUA para Cuba. Os charters só aterram em Havana.

Os Estados Unidos restringiram drasticamente a partir de hoje os voos entre o seu território e Cuba, para reduzir as receitas do turismo da ilha, que Havana usa, diz Washington, para apoiar a Venezuela.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse em comunicado que os voos ‘charter’ passam a ser autorizados apenas a viajar para a capital de Cuba, Havana, e não para outros aeroportos do país, uma medida já aprovada em 25 de outubro para voos comerciais.

"Hoje, a meu pedido, o Departamento de Transportes dos EUA suspendeu todos os voos públicos entre os Estados Unidos e destinos cubanos que não o Aeroporto Internacional de Havana até novo aviso", revelou Pompeo, acrescentando que mesmo os voos para Havana serão limitados a "um número apropriado" que não especificou.

"Nove aeroportos cubanos que atualmente recebem voos ‘charter’ dos EUA serão afetados" pela decisão, anunciou o secretário de Estado, acrescentando que as companhias aéreas têm 60 dias para cessar as operações.

De acordo com Pompeo, esta medida "reduzirá ainda mais a capacidade do regime cubano de beneficiar das receitas do turismo, que usa para financiar a repressão do povo cubano e dar o seu apoio injustificável ao ditador Nicolas Maduro na Venezuela".

A administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já havia rompido com a política de aproximação do seu antecessor Barack Obama, e vem fortalecendo o embargo económico a Cuba, em vigor desde 1962, para forçar Havana a renunciar ao seu apoio ao líder venezuelano.

Lusa