EUA, Reino Unido e França atacam Síria

Bombardeamentos a alvos selecionados evitaram posições russas. Kremlin condena ataque e um alto responsável compara Trump a Hitler.

Estados Unidos, Reino Unido e França bombardearam instalações do Governo sírio em Damasco e Homs, durante a madrugada, como forma de punição contra os alegados ataques com armas químicas que terão causado dezenas de vítimas em Douma.

Segundo a imprensa internacional, citando fontes russas, "71 dos 103 mísseis lançados terão sido intercetados pelo sistema de defesa sírio", baseado nos apoios ainda prestados pela então União Soviética. Um funcionário do ministério russo da Defesa referiu-se aos sistemas S-125, S-200, Buk e Kvadrat como meios para a interceção dos ataques.

Donald Trump afirmou mais tarde que se tratou de uma ação contra "o regime assassino de Bashar al Assad", referindo-se ao ataque com mísseis de cruzeiro a Damasco e Homs como "um golpe de precisão", uma vez que terá evitado posições russas no terreno. "O uso de armas químicas contra o seu povo não foi obra de um homem, mas sim crimes de um monstro", acusou Trump, dirigindo-se a russos e iranianos para que digam "de que lado estão".

Rússia e Irão já condenaram o ataque e, enquanto Vladimir Putin considerou "um ato de agressão" o bombardeamento, apontando para uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, os iranianos alertaram que haverá "consequências regionais" depois desta ação. O embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov, considerou "inaceitável e e inadmissível" o ataque e Alexander Sherin, membro do Comité de Defesa da Duma, comparou Trump a Hitler, uma vez que o presidente norte-americano "até escolheu a mesma hora do primeiro ataque de Hitler à União Soviética". Sherin referia-se aos ataques desencadeados pelas tropas nazis em 1941, também às quatro da manhã.





