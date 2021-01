Uma das vítimas foi uma manifestante que tinha sido baleada pelas autoridades, dentro do Capitólio, e que se encontrava em estado crítico

EUA. Quatro mortes e 52 detidos em Washington

Ana TOMÁS

Quatro pessoas morreram durante os violentos protestos pró-Trump que resultaram na invasão do Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, esta quarta-feira. A notícia foi confirmada esta noite pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DPM).

Uma das vítimas foi uma manifestante que tinha sido baleada pelas autoridades, dentro do Capitólio, e que se encontrava em estado crítico. A mulher acabou por morrer no hospital. O tiroteio, que aconteceu depois dos apoiantes de Trump terem invadido o edifício, onde decorria a sessão de contagem dos votos eleitorais para validar a vitória de Joe Biden, está a ser investigado pela unidade de assuntos internos do DPM.

Durante a invasão dos manifestantes a polícia teve de retirar os senadores e congressistas, incluindo o vice-presidente de Donald Trump, Mike Pence. Depois de uma recusa inicial do Departamento de Defesa em enviar tropas, o agravar da situação levou a que fossem, posteriormente, destacadas forças militares da Virgínia, Maryland e Washington D.C., bem como a Guarda Nacional, para ajudar a reprimir a violência.

A CNN adianta que as autoridades desativaram duas bombas caseiras nas proximidades dos secretariados nacionais dos partidos Democrata e Republicano. Foram igualmente apreendidas seis armas de fogo.

Durante quarta-feira, a polícia fez 52 detenções, 47 das quais associadas à violação do recolher obrigatório entretanto imposto pela governadora de Washington DC, Muriel Bowser, para desmobilizar os manifestantes.

Entre essas detenções, 26 decorreram ainda no Capitólio e muitos dos detidos foram acusados de posse ilegal de armas de fogo.

Pelo menos 14 membros do Departamento de Polícia Metropolitana foram feridos, incluindo um agente que foi arrastado pela multidão, refere a CBS. A agência Reuters adianta que dois agentes continuam hospitalizados.

O ataque ao Capitólio ocorreu depois de milhares de manifestantes que assistiam a um comício de Donald Trump contra a vitória do democrata Joe Biden nas eleições, terem respondido ao apelo do presidente cessante.

À frente da Casa Branca, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazerem ouvir a sua voz contra o que considera ter sido uma “fraude eleitoral” e reiterando que “nunca” aceitaria a sua derrota nas eleições de 3 de novembro.

Só duas horas depois, já após os violentos confrontos e de Joe Biden o ter instado publicamente a pôr fim à insurreição dos seus apoiantes, é que Donald Trump pediu aos manifestantes para irem para casa.

Biden afirmou que os violentos protestos ocorridos no Capitólio, esta quarta-feira, foram “um ataque sem precedentes à democracia” do país.



Segundo a Sociedade Histórica do Capitólio, este foi o pior ataque ao icónico edifício desde que o de 1814, quando o exército britânico o queimou.



