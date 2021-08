Os funcionários da sede do Departamento de Defesa dos EUA, em Washington, esteve encerrado várias horas e os funcionários receberam ordens para se abrigarem no interior do edifício, após os relatos de vários tiros e da existência de feridos.

EUA

Pentágono encerrado após tiroteio junto à estação de metro

Redação Os funcionários da sede do Departamento de Defesa dos EUA, em Washington, esteve encerrado várias horas e os funcionários receberam ordens para se abrigarem no interior do edifício, após os relatos de vários tiros e da existência de feridos.

O Pentágono foi hoje encerrado após se terem ouvido vários tiros disparados perto de uma plataforma da estação de metropolitano e de autocarros que serve o edifício.

Pelo menos uma pessoa estava caída no chão, desconhecendo-se ainda se foi atingida ou não, segundo duas testemunhas que assistiram aos disparos, que falaram sob anonimato por não estarem autorizadas a divulgar informações.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Os funcionários da sede do Departamento de Defesa dos EUA no subúrbio de Arlington, em Washington, receberam ordens para se abrigarem no interior do edifício, após os relatos de vários tiros e da existência de feridos naquela plataforma de transportes públicos que parte do Pentagon Transit Center, e cuja entrada do metro fica a apenas algumas dezenas de metros das portas principais do edifício.

AFP

A Agência de Proteção da Força de Proteção do Pentágono na rede social Twitter pede também às pessoas para não se aproximarem do edifício.

Lusa e AFP

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.